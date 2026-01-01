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ВС РФ нанесли новые удары по портам Большой Одессы

В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 25 августа 2026 года, во вторник.

ВС РФ продолжают бить по судам и портам Украины

Иллюстрация создана нейрогенеративной сетью

©Нейросеть ChatGPT / «Профиль»

Ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования были поражены:

  • в порту Южный – два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, четыре хранилища с военным имуществом, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения;
  • в Черноморске – резервуары с топливом для ВСУ.

Летом 2026 года российские военные систематически наносят удары по судам и портам Украины. Так, минувшей ночью в Южном были поражены сухогруз и объекты портовой инфраструктуры. Накануне сообщалось, что ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования поражены сухогруз с военными грузами в Одессе, резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилища с военным имуществом в порту Южный, а возле Одессы – два логистических центра, где хранились боеприпасы и военная техника для ВСУ.

В опубликованной же 21 августа недельной сводке Минобороны рассказывало: "В течение недели поражены два патрульных катера Военно-морских сил Украины, а также 12 морских судов, действующих в интересах ВСУ, из них 10 сухогрузов и два танкера".

В этих условиях 21 августа в Одессу приехала американская делегация во главе с бывшим спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. В ходе визита американская делегация осмотрела инфраструктуру Одесского морского порта и оценила его повреждения. Ей представили информацию о мерах, принимаемых для обеспечения стабильной работы портовой инфраструктуры.

Речь шла также о восстановлении и развитии портовой инфраструктуры в будущем, повышении устойчивости экспортных маршрутов, возможностях привлечения внешних партнеров к проектам в этой сфере.

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Метки: Министерство обороны РФ Одесса Операция по демилитаризации Украины Черное море
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