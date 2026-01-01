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ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры Украины

В течение суток были поражены также логистические центры, используемые в интересах ВСУ, места хранения ударных беспилотников, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, сообщают в Минобороны РФ 6 августа 2026 года, в четверг.

ВС РФ нанесли новые удары по инфраструктуре Украины

Беспилотник "Герань" (иллюстрация)

©Global Look Press/Keystone Press Agency

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника.

"Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Зоревка, Никольское, Зеленая Диброва, Долинка, Мировка, Новое Поле и Широкое Запорожской области", – рассказывают в Минобороны о действиях подразделений группировки "Восток".

Другие группировки войск ВС РФ, задействованные в проведении СВО, заняли более выгодные рубежи.

Потери ВСУ за сутки составили около 1395 человек, в том числе в зоне ответственности группировки войск "Север" – до 220 человек, "Запад" – более 215, "Юг" – до 225, "Центр" – более 350, "Восток" – более 345, "Днепр" – до 40.

Средствами ПВО ВС РФ сбиты 20 управляемых авиабомб, реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 1155 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Как сообщали в Минобороны несколькими часами ранее, за ночь ПВО России перехватила и уничтожила 605 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Так, по словам ярославского губернатора Михаила Евраева, столкнулся с массовой атакой БПЛА противника его регион, сбито при отражении этой атаки было 92 беспилотника.

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Метки: Министерство обороны РФ Операция по демилитаризации Украины
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