ВС РФ поразили сухогруз с имуществом ВСУ в порту Черноморска

В Минобороны уточнили, что в рамках операции по демилитаризации Украины в порту Черноморска (Одесская область) были поражены морское судно типа сухогруз, доставлявшее военное имущество, предназначенное для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также объекты портовой инфраструктуры, использовавшейся для разгрузки военных грузов.

Утром 14 ноября Минобороны РФ сообщило об ударах беспилотниками по объектам энергетической, портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, российские военные поразили электроподстанцию в Прилуках Черниговской области, обеспечивавшую работу предприятий военной промышленности и логистических центров, а также сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

Кроме того, Минобороны сообщало об ударах по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Матвеевка Запорожской области. Их использовали для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Минобороны РФ отчиталось о ночных ударах дронами по объектам на Украине.