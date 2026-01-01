Поражены электроподстанция и другие цели: Минобороны РФ отчиталось о ночных ударах дронами по объектам на Украине

Как указывается в сообщении ведомства в мессенджере "Макс", также в Чёрном море поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы военные грузы.

Кроме того, в Запорожской области поражены два железнодорожных локомотива в районе станции Матвеевка. Они использовались для перевозки грузов, предназначенных для ВСУ.

Минобороны РФ ежедневно докладывает об ударах по энергообъектам, логистическим центрам, морским судам и другим объектам, которые Киев использует для обеспечения ВСУ. На неделе были поражены несколько электроподстанций, завод в Полтавской области, на территории которого осуществлялась сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов большой дальности, и прочие цели.