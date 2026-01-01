ВС РФ взяли под контроль новые территории и нанесли удары по цехам сборки беспилотников ВСУ

Об этом 26 августа 2026 года сообщило Минобороны России.

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю. Военнослужащие группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам, используемым ВСУ.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, склады боеприпасов и военно-технического имущества.

Также были поражены цеха сборки и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего удары нанесены по объектам в 141 районе.