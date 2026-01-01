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ВСУ обстреляли сортировочный центр Ozon в Белгороде, есть пострадавшие

Работники эвакуированы, на объекте начался пожар, который уже локализован. Компания приостановила прием и доставку заказов в Белгороде и Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Ozon в своем Telegram-канале в воскресенье, 30 августа 2026 года.

"По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. На объекте начался пожар, он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы", – говорится в сообщении компании.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев ранее сообщил о массированном ударе ВСУ по Белгороду. По его словам, поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов. Он не уточнил характер ударов и места попадания.

Ozon временно не принимает и не доставляет заказы клиентов в Белгороде и Белгородской области. Возобновление работы компания обещает после перестройки логистических маршрутов, о чем сообщит отдельно.

В ночь на 24 августа украинские БПЛА атаковали три логистических центра Ozon – в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Днем ранее, 23 августа, атаке подвергся склад Ozon в Оренбургской области, из помещения эвакуировали более 300 человек. 22 августа беспилотники ВСУ атаковали склад Ozon в Самарской области.

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Метки: ozon Белгородская область ВСУ
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