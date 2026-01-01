ВСУ обстреляли сортировочный центр Ozon в Белгороде, есть пострадавшие

"По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. На объекте начался пожар, он был локализован. На месте продолжают работать экстренные службы", – говорится в сообщении компании.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев ранее сообщил о массированном ударе ВСУ по Белгороду. По его словам, поступили сообщения о нескольких возгораниях в результате прилетов боеприпасов. Он не уточнил характер ударов и места попадания.

Ozon временно не принимает и не доставляет заказы клиентов в Белгороде и Белгородской области. Возобновление работы компания обещает после перестройки логистических маршрутов, о чем сообщит отдельно.

В ночь на 24 августа украинские БПЛА атаковали три логистических центра Ozon – в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Днем ранее, 23 августа, атаке подвергся склад Ozon в Оренбургской области, из помещения эвакуировали более 300 человек. 22 августа беспилотники ВСУ атаковали склад Ozon в Самарской области.