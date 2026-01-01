За день над регионами России сбит 21 беспилотник

Дроны сбивали над Белгородской, Орловской областями, Краснодарским краем, Московским регионом.

Что сообщают из регионов?

В оперштабе Белгородской области говорят о трех пострадавших. Мужчина получил осколочные ранения мягких тканей лица при атаке дроном автомобиля в селе Ржевка. Также в Ржевке минно-взрывную травма у мотоциклиста. В селе Солохи при атаке FPV-дрона у мужчины травматическая ампутация руки.

Сообщается также о поврежденных домах, автомобилях, других объектах.

"В городе Грайворон беспилотник нанес удар по административному зданию – повреждено остекление. В результате атаки второго FPV-дрона посечена кровля социального объекта. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа при взрыве FPV-дрона разбиты окна, фасад и входная группа коммерческого объекта", – так выглядит лишь один абзац из сводок регионального оперштаба.

В оперштабе Краснодарского края рассказывают, что в Северском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотников упали по трем адресам в пгт Афипский. Поврежден забор частного дома, выбиты стекла, повреждены двери. Пострадавших нет.

О чем сообщалось ранее?

В ночь на 6 ноября 2026 года российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника, сообщали в Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края обломки беспилотника вызвали возгорание на территории предприятия. По данным регионального оперативного штаба, пострадавших нет. Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление квартиры в малоэтажном жилом доме.

Накануне с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО были уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.