Пожар на предприятии и выбитые стекла: последствия ночной атаки беспилотников на Россию

Дроны сбивали над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края обломки беспилотника вызвали возгорание на территории предприятия. По данным регионального оперативного штаба, пострадавших нет.

Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление квартиры в малоэтажном жилом доме.

В Ростовской области за ночь сбили более полутора десятков беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атаки отражали в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах.

На фоне атаки временно вводили ограничения на прием и отправку самолетов в нескольких аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Саратова и московском Домодедове.