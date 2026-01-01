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  3. Пожар на предприятии и выбитые стекла: последствия ночной атаки беспилотников на Россию

Пожар на предприятии и выбитые стекла: последствия ночной атаки беспилотников на Россию

В ночь на 6 ноября 2026 года российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 142 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбивали над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

В поселке Афипском Северского района Краснодарского края обломки беспилотника вызвали возгорание на территории предприятия. По данным регионального оперативного штаба, пострадавших нет.

Кроме того, фрагменты дрона повредили остекление квартиры в малоэтажном жилом доме.

В Ростовской области за ночь сбили более полутора десятков беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, атаки отражали в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Дубовском, Зерноградском, Каменском, Миллеровском, Мясниковском и Неклиновском районах.

На фоне атаки временно вводили ограничения на прием и отправку самолетов в нескольких аэропортах. Речь идет о воздушных гаванях Астрахани, Казани, Саратова и московском Домодедове.

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Метки: беспилотники
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