За день над регионами России сбито 285 беспилотников

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Калужской областей, Московского региона, Республики Башкортостан и Республики Крым.

Что сообщают из регионов

Белгородская область. Вновь отмечено множество прилетов, рассказывают в региональном оперштабе. Повреждены дома, коммерческие объекты, автомобили. В Белгороде при атаке беспилотника пострадали двое мужчин: у одного осколочное ранение бедра, у второго – перелом теменной кости, осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки.

Калужская область. По информации от губернатора Владислава Шапши, в течение дня силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников над территориями Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Перемышльского, Хвастовичского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраине Калуги. Обошлось, по предварительным данным, без пострадавших и разрушений.

Москва. Столичный мэр Сергей Собянин уведомил об уничтожении пяти беспилотников. "Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил он.

Что сообщали ранее?

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в ночь на 9 августа 153 украинских беспилотника самолетного типа, заявляли в Минобороны.

Беспилотные аппараты сбивали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем. Также БПЛА уничтожали над Азовским и Чёрным морями.

Под массированный удар ночью попала в том числе Белгородская область. Пять человек погибли, 25 получили ранения. Были повреждены 29 многоквартирных домов, два из них загорелись. Также пострадали пять частных домов, один из них полностью сгорел.

Накануне, 8 августа, в период с 08:00 до 20:00 мск дежурные силы ПВО России сбили 360 украинских беспилотников, которые пытались атаковать цели на территории страны.

Аппараты были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областей. Также цели поражались над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем, а часть дронов была сбита над акваториями Азовского и Чёрного морей.