Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утвердил кандидатуру Ферапонтова, пишет ТАСС в субботу, 21 ноября 2026 года. Ожидается, что новый руководитель приедет в Вену в начале 2027 года.

Должность руководителя Департамента ядерной энергии МАГАТЭ, переходящую к Ферапонтову вместе с постом замглавы агентства, с 1982 года, на протяжении большей части истории существования этого направления, занимали представители России. Гросси настоял на новом назначении, несмотря на публичные протесты Киева и возражения ряда государств. Он воспользовался полномочиями генерального директора самостоятельно назначать сотрудников секретариата МАГАТЭ.

16 ноября Гросси направил всем 35 членам Совета управляющих МАГАТЭ письмо с предложением назначить Ферапонтова заместителем гендиректора по ядерной энергии. 18 ноября на заседания Совета управляющих в Вене, он публично подтвердил свое намерение, аргументировав его тем, что при назначении сотрудников он руководствуется профессиональными качествами, а не национальностью или политическими предпочтениями. СМИ писали, что представители некоторых государств ставили под сомнение выбор Гросси.

В тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал возможное назначение Ферапонтова "категорически неприемлемым" и призвал Гросси отказаться от него. Российский специалист находится под украинскими санкциями с февраля 2023 года в связи с переходом Запорожской АЭС под контроль РФ.

Ранее в ноябре Гросси побывал в Калининграде, где во главе делегации МАГАТЭ провел встречу с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачёвым и другими представителями российских госструктур. Глава МАГАТЭ сообщил, что намерен вновь посетить Россию до конца 2026 года.