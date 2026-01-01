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Дрон "Судного дня" для работы после ядерного удара начали передавать силовым ведомствам России

Технологию применения беспилотника "Судного дня", предназначенного для разведки радиационной обстановки после ядерных ударов, начали передавать российским силовым ведомствам. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, разработчики отказались от идеи создавать отдельный парк таких аппаратов. Вместо этого они решили распространять технологию среди ведомств, у которых уже есть FPV-дроны. К ним относятся вооруженные силы, полиция, МЧС и Росгвардия, передает ТАСС.

Кузякин уточнил, что проект уже завершен: изделие готово, а конструкторская документация подготовлена и передается силовым структурам. При этом технологию распространяют бесплатно.

Для чего нужен дрон "Судного дня"

Беспилотник предназначен для определения участков с относительно безопасным уровнем радиации после ядерного удара. Как объяснил Кузякин, в первые часы и даже дни после катастрофы радиационный фон может сильно различаться на соседних территориях. В одних местах его уровень способен превышать смертельно опасные значения в тысячи и даже миллионы раз, тогда как на расстоянии нескольких сотен метров или километра обстановка может быть значительно безопаснее.

В таких условиях спасательным службам необходимо как можно быстрее оценить радиационную обстановку, чтобы определить маршруты эвакуации пострадавших, организовать разбор завалов и тушение пожаров. По словам генконструктора, дрон позволит получить данные об уровне радиации в окружающем пространстве за несколько минут.

Как беспилотник поможет при ликвидации последствий ядерного удара

Кузякин подчеркнул, что главная задача разработки – помочь спасателям и другим специалистам находить безопасные коридоры для проведения эвакуации. Это позволит не подвергать людей дополнительному облучению и быстрее доставлять пострадавших к медикам.

"Одно дело, когда неизвестна радиационная обстановка и неясно, как ехать эвакуировать, а другое дело, когда вы точно знаете, где есть коридор эвакуации, через который можно вывезти людей", – пояснил представитель ЦКБР.

По его оценке, использование технологии может помочь сохранить жизни как сотрудников силовых ведомств, участвующих в ликвидации последствий катастрофы, так и мирных жителей. Разработчики уже подготовили документацию и передают ее ведомствам, которым в чрезвычайной ситуации предстоит заниматься спасательными работами.

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Метки: беспилотники
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