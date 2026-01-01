Подлодка "Якутск" впервые преодолела Севморпуть

По данным флота, субмарина преодолела более 9000 морских миль. Для "Якутска" это первый приход в пункт постоянного базирования.

"Якутск" – шестая и последняя подлодка проекта 636.3, построенная для Тихоокеанского флота на петербургских "Адмиралтейских верфях". Ее заложили в августе 2021 года, спустили на воду в октябре 2024-го, а в состав ВМФ России приняли 11 июня 2025 года.

Как подлодки проекта 636.3 перебрасывают на Дальний Восток

Северный морской путь для межфлотского перехода уже использовался другой субмариной этой серии. В октябре 2022 года во Владивосток таким маршрутом прибыла "Магадан", преодолев более 9000 морских миль.

Другие подлодки серии добирались на Дальний Восток южным маршрутом. В частности, "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" в 2021 году прошли через Средиземное море, Суэцкий канал и Индийский океан. "Уфа" прибыла во Владивосток в декабре 2024 года после перехода через Атлантический, Индийский и Тихий океаны.

Проект 636.3 – серия больших дизель-электрических подводных лодок, известных также под названием "Варшавянка". Они предназначены для действий против подводных и надводных кораблей, а также могут применять крылатые ракеты "Калибр".