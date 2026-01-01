Самолеты Тихоокеанского флота провели поиск подлодок условного противника в районе Курил

"Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнили полеты с задачей поиска подводных лодок в Японском, Охотском морях, проливных зонах Курильских островов и прилегающей акватории Тихого океана", – сообщили во вторник, 25 августа 2026 года, в пресс-службе ТОФ.

Во время маршрута полета экипажи взаимодействовали с кораблями ТОФ, которые несли службу в море и выполняли задачи в назначенных районах. В пресс-службе уточнили, что полеты продлились около пяти часов.

Ранее группировка разнородных ударных сил ТОФ отработала учебно-боевые пуски в акватории у побережья Южных Курильских островов.

ТОФ России в августе 2026 года провел широкомасштабные учения, в ходе которых отрабатывались вопросы обороны дальневосточных границ страны. Маневры посетил президент РФ Владимир Путин.

При докладе главнокомандующему ВС РФ командующий ТОФ Виктор Лиина подчеркнул, что ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе напряженная. Деятельность военно-политического руководства Японии становится все более агрессивной. Обстановка в операционной зоне Тихоокеанского флота обостряется.