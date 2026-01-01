Американские ученые используют акул для изучения ураганов

"Нас больше всего интересует теплосодержание верхнего слоя океана, известного как перемешанный слой. <...> Именно эта часть водной толщи определяет интенсивность ураганов – чем теплее смешанный слой, тем сильнее ураган, – поскольку она удерживает тепло, питающее ураганы", – пояснил в субботу, 8 августа 2026 года, агентству Reuters руководитель проекта и профессор Школы морских наук и политики университета Аарон Карлайл.

В качестве мобильных наблюдателей ученые используют виды акул, которые регулярно поднимаются к поверхности. Для работы отбирают, в частности, акулу-мако, синюю, молотоголовую и молодых белых акул.

На рыб крепятся датчики, фиксирующие температуру, глубину и электропроводность воды. При всплытии акулы устройства передают собранные параметры на спутник.

Сезон установки датчиков начинается в мае, когда мигрирующие виды подходят к побережью. Полевая команда выходит на судне на 50–65 км от берега, а сама процедура крепления занимает менее пяти минут.

Полученные с помощью акул измерения верхнего перемешанного слоя океана планируется использовать для совершенствования прогнозов силы ураганов, приближающихся к восточному побережью Соединённых Штатов.