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Американские ученые используют акул для изучения ураганов

Исследователи Университета Делавэра (США) устанавливают на акул датчики для сбора океанографических данных, применяемых при прогнозировании интенсивности ураганов.

"Нас больше всего интересует теплосодержание верхнего слоя океана, известного как перемешанный слой. <...> Именно эта часть водной толщи определяет интенсивность ураганов – чем теплее смешанный слой, тем сильнее ураган, – поскольку она удерживает тепло, питающее ураганы", – пояснил в субботу, 8 августа 2026 года, агентству Reuters руководитель проекта и профессор Школы морских наук и политики университета Аарон Карлайл.

В качестве мобильных наблюдателей ученые используют виды акул, которые регулярно поднимаются к поверхности. Для работы отбирают, в частности, акулу-мако, синюю, молотоголовую и молодых белых акул.

На рыб крепятся датчики, фиксирующие температуру, глубину и электропроводность воды. При всплытии акулы устройства передают собранные параметры на спутник.

Сезон установки датчиков начинается в мае, когда мигрирующие виды подходят к побережью. Полевая команда выходит на судне на 50–65 км от берега, а сама процедура крепления занимает менее пяти минут.

Полученные с помощью акул измерения верхнего перемешанного слоя океана планируется использовать для совершенствования прогнозов силы ураганов, приближающихся к восточному побережью Соединённых Штатов.

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Метки: океан
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