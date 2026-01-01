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Цифровую систему для персональной реабилитации после пневмонии разработали дальневосточные ученые

Компьютерная программа Pneumonia Profiles автоматически анализирует 35 медицинских показателей, распределяет перенесших внебольничную пневмонию по клиническим профилям и позволяет врачам в реальном времени отслеживать динамику восстановления. Алгоритм агрегирует результаты обследований, рассчитывает индексы по четырем ключевым доменам – воспалительному, легочному, сердечному и мышечно-астеническому – и помогает выявлять сложные патологии, сообщили в четверг, 12 ноября 2026 года, в Министерстве науки и высшего образования России.

Пневмония

(Иллюстрация)

©NMK-Studio / Shutterstock/Fotodom
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"Выписка из больницы – это еще не полное выздоровление. Наше двухлетнее исследование около 300 пациентов показало, что остаточные нарушения крайне разнородны: у одних страдает газообмен в легких, у других возникают проблемы с сердцем, у третьих на первый план выходит мышечная слабость", – цитирует ТАСС врача-пульмонолога, к. м. н. Елизавету Шелудько.

Pneumonia Profiles, созданная в Дальневосточном научном центре физиологии и патологии дыхания, помогает врачу определить главную причину ухудшения самочувствия конкретного пациента, понять, работают ли назначенные процедуры, и формирует наглядную графическую карту восстановления. Как подчеркнула Шелудько, это позволяет уйти от шаблонного подхода к таргетной реабилитации, ускорить возвращение пациентов к работе и эффективнее распределять ресурсы медицинских организаций.

Программное обеспечение прошло регистрацию в Роспатенте. Разработка ориентирована на внедрение в научно-исследовательских центрах и отечественных клиниках.

Внебольничная пневмония: в чем особенность заболевания и зачем пациентам реабилитация

Внебольничная пневмония – это острое инфекционное воспаление легочной ткани, которое развивается вне медицинского стационара (в обычных бытовых условиях или в первые 48 ч. после госпитализации). Чаще всего болезнь вызывают бактерии, вирусы или их сочетание, а спусковым крючком нередко становятся перенесенные ОРВИ и грипп. В отличие от "больничной" формы, которая возникает в стенах клиник и труднее поддается лечению из-за устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, внебольничная пневмония считается самой распространенной формой воспаления легких у населения.

Окончание курса антибиотиков и нормализация температуры еще не означают полного выздоровления организма. После острого воспаления в легких могут сохраняться остаточные явления, а у многих пациентов развивается так называемый постинфекционный астенический синдром. Человек месяцами испытывает одышку при привычных нагрузках, быструю утомляемость, мышечную слабость, потливость и перебои в работе сердца.

Именно для устранения этих последствий врачами назначается медицинская реабилитация. Она включает лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, физиотерапию и коррекцию питания. Грамотно подобранный курс восстановления помогает полностью раскрыть дыхательный объем легких, предотвратить образование фиброза (рубцовой ткани), укрепить сердечно-сосудистую систему и быстрее вернуть человека к полноценной жизни.

Что такое таргетная реабилитация, мышечно-астенический домен и клинический профиль

  • Таргетная реабилитация – это персонализированный подход к восстановлению здоровья. В отличие от стандартных программ, которые назначаются всем переболевшим по единому шаблону, таргетная (от английского target – "цель") терапия направлена на конкретную проблему пациента. Врачи определяют, какая именно система организма пострадала от болезни сильнее всего, и подбирают процедуры точечно для ее восстановления.
  • Мышечно-астенический домен – один из четырех ключевых блоков показателей, которые анализирует новая программа. Простыми словами, это оценка физического истощения и мышечной слабости человека после тяжелой инфекции. Если программа фиксирует нарушения в этом домене, значит, главной причиной плохого самочувствия пациента является именно потеря тонуса мышц и хроническая усталость, а не остаточные проблемы с легкими или сердцем.
  • Клинический профиль – это своего рода цифровой портрет состояния здоровья конкретного пациента. Программа объединяет десятки разрозненных результатов анализов и обследований в единую картину. Такой профиль позволяет врачу сразу увидеть скрытые патологии, понять, к какой группе риска относится человек, и в реальном времени отслеживать, насколько эффективно работает назначенное лечение.

Ранее российские ученые создали технологию с ИИ для реабилитации пациентов после инсульта.

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Метки: импортозамещение
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