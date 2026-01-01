На Солнце произошла самая мощная вспышка за последний месяц

Взрыв случился в группе пятен под номером 4566. Эти пятна устроены очень сложно, поэтому в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предупреждают: хотя вспышка, скорее всего, будет одна, из-за запутанных магнитных полей в этой зоне еще возможны сюрпризы.

Место взрыва находится близко к направлению на Землю, но ученые пока не могут точно сказать, долетит ли до нас солнечная плазма.

При этом планету все равно могут зацепить магнитные бури. Рядом со вспышкой на Солнце появилась огромная корональная дыра размером около миллиона километров. Из нее в космос несется сильный солнечный ветер. По прогнозам, он доберется до Земли в ближайшие дни и может вызвать ощутимые геомагнитные возмущения.

Что значит сила вспышки на Солнце

Классификация солнечных вспышек строится по простому принципу – по мощности рентгеновского излучения, которое фиксируют специальные спутники.

Все вспышки делят на пять основных классов, которые обозначаются латинскими буквами: A, B, C, M и X. Каждая следующая буква означает, что вспышка в 10 раз мощнее предыдущей (как шкала землетрясений).

Что значат буквы:

A и B – самые слабые, микропотоки. Происходят постоянно и на Землю никак не влияют.

C – слабые вспышки. Для нас проходят незаметно.

M – сильные вспышки. Они могут вызывать кратковременные сбои в радиосвязи на полярных полюсах и приводить к небольшим магнитным бурям.

X – экстремально мощные взрывы. Могут отключать радиосвязь по всей планете, выводить из строя спутники и вызывать глобальные геомагнитные штормы.

Что значат цифры (например, 3,6)

Цифра после буквы – это уточнение внутри самого класса. Она показывает конкретную силу взрыва по шкале от 1.0 до 9.9. Чем больше цифра, тем серьезнее вспышка.

Вспышка M1,0 – это самое начало "сильного" класса.

Вспышка M3,6 – это уверенный средний уровень внутри М-класса. Она примерно в 3,5 раза мощнее, чем базовая вспышка M1.

Если бы цифра дошла до 10.0, то вспышка автоматически превратилась бы в класс X1.0.

Вспышка M3.6 – это серьезный, заметный взрыв, но еще далеко не катастрофический. Она способна доставить Земле мелкие неприятности в виде легких магнитных бурь, но к глобальным сбоям не приведет.