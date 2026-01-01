Первые поезда ВСМ начали комплектовать в Верхней Пышме

Девять из сваренных кузовов перешли на этап монтажа – в них делают тепло- и шумоизоляцию, прокладывают кабели, устанавливают облицовочные панели, окна, двери и токоприемники.

"Боковые окна вклеивают в алюминиевый кузов по специальной технологии: клеевое соединение прочно фиксирует стеклопакет, снижает шум в салоне и гасит вибрации. Ранее это решение применяли при производстве «Ласточек» и «Финистов», а затем доработали и адаптировали для высокоскоростного поезда", – рассказывают в Минтрансе.

У наружных дверей – усиленный контур уплотнения, который обеспечит герметичность вагонов на высоких скоростях (до 400 км/ч) и в туннелях, при прохождении встречных составов. Если дверь закрыта не полностью, поезд не сможет тронуться с места.

Для поезда разработали токоприемник с улучшенной динамикой – он легче, менее шумный и рассчитан на температуру от минус 50 до плюс 75°C.

К работе над поездом привлечены 150 предприятий со всей страны.

Как идет работа над высокоскоростными поездами?

Как сообщалось 12 февраля, на заводе "Уральские локомотивы" была завершена сварка кузовов головного моторного и второго немоторного вагонов первого российского высокоскоростного электропоезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург.

"Работы по созданию двух первых высокоскоростных поездов идут в соответствии с заданным графиком. В настоящее время ведется сварка седьмого и восьмого вагонов. Одновременно с этим идет активная работа по изготовлению, испытаниям и сертификации ключевых компонентов электропоезда. Уже изготовлены 49 наименований компонентов, в том числе по 12 из них успешно завершены испытания", – рассказывал тогда гендиректор "Синары" Виктор Леш.

10 апреля стало известно, что к серийному производству готовы батареи для поездов ВСМ – опытные образцы аккумуляторов прошли проверку на контрольно-испытательной станции. Изделия тестировали в термокамерах и на специальных стендах.

"Все материалы – российские: от чистого свинца до ударопрочного пластика корпусов", – подчеркивали в РЖД.

Компоненты изготавливают на двух производственных площадках. Сами аккумуляторы делают в Тюмени, а финальная сборка производится в Екатеринбурге.

15 мая было объявлено, что ход производства первого отечественного высокоскоростного поезда в Верхней Пышме оценил министр транспорта России Андрей Никитин.

Как указывалось тогда, на заводе уже сварили шесть кузовов вагонов, завершили окраску кузовов первых четырех вагонов.

"Для первых двух составов выбран современный черно-серый вариант окраски с эффектом «металлик». Использование водоразбавляемых составов гарантирует долговечность покрытия в экстремальных условиях эксплуатации на высоких скоростях", – отмечали в пресс-службе "Синары".

На предварительный монтаж к тому моменту были переданы два вагона.

Глава РЖД Олег Белозёров обращал внимание, что из 91 ключевого компонента поезда сертифицированы к середине мая были 29, еще более 60 проходили различные испытания.

"Для нас сейчас важно, что по результатам выпуска поезда мы получим больше 100 патентов. 86 патентных заявок уже поданы, 44 в рассмотрении. Скоро мы получим заключение. То есть все, что мы делаем, будет принадлежать Российской Федерации", – отмечал Белозёров.

Ведется и строительство нового комплекса общей площадью 67 тыс. кв. м – на его производственных площадках предполагают организовать серийный выпуск высокоскоростных поездов. На середину мая было выполнено 67% строительно-монтажных работ. Сдача комплекса планировалась в конце текущего года.

Что известно о ВСМ?

ВСМ Москва – Санкт-Петербург является одним из амбициозных транспортных проектов современной России. Магистраль протяженностью 679 км планируется запустить в эксплуатацию в 2028 году. Высокоскоростной поезд будет развивать максимальную скорость до 400 км/ч. Путь из Москвы до Петербурга будет занимать два часа 15 минут, до Твери – 39 минут, до Зеленограда – 14 минут.

Магистраль будет проложена по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Проект разбит на несколько этапов. На нулевом этапе работы намечены в Санкт-Петербурге. Заключительный этап предусматривает обустройство на участке Москва – Алабушево (городской округ Солнечногорск). 8 апреля в ВСМ сообщили, что "Российские железные дороги" (РЖД) и "Нацпроектстрой" (НПС) заключили контракты во всем семи этапам строительства.

В апреле же Белозёров анонсировал намерение построить четыре ВСМ: Москва – Казань – Екатеринбург; Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер; Москва – Рязань; Москва – Минск.