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Производство стратегически важного антибиотика началось в Кировской области

Аминогликозид тобрамицин будут выпускать на предприятии "Восток" по принципу полного цикла – от синтеза собственной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы. Запуск производства позволит обеспечить непрерывность жизненно необходимой терапии, что особенно важно в условиях импортозамещения, заявили в правительстве Кировской области.

"Наличие собственной субстанции и производства обеспечивает независимость России от зарубежных поставок ингаляционных и инъекционных форм аминогликозидов", – уточнили в правительстве.

В ходе открытия нового производства на совещании с участием заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжаевой обсуждалось создание опережающего контура биологической защиты в детской и госпитальной практике.

"Нам нужно завершить регистрационные процедуры по этому препарату, включить в клинические исследования, в список жизненно необходимых лекарственных препаратов для того, чтобы врачи могли его дальше назначать. Минпромторг будет поддерживать продукты, которые производятся здесь, в России, по полному циклу", – цитирует Приезжаеву ТАСС.

При лечении каких заболеваний применяется тобрамицин?

  • Конъюнктивит.
  • Блефарит.
  • Кератит.
  • Блефароконъюнктивит.
  • Кератоконъюнктивит.
  • Иридоциклит.
  • Муковисцидоз (лечение хронической легочной инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa).
  • Пневмония и бронхит.
  • Эмпиема плевры и абсцесс легкого.
  • Сепсис (септицемия).
  • Менингит и другие инфекции ЦНС.
  • Цистит, пиелонефрит и другие инфекции мочевыводящих путей.
  • Перитонит и инфекции брюшной полости.
  • Остеомиелит (инфекция костей и суставов).
  • Флегмона, абсцесс кожи и инфицированные ожоги.

Какие антибиотики сейчас выпускаются в России по принципу полного цикла?

  • Ванкомицин, телаванцин, оритованцин и рамопланин (завод "Биохимик", Саранск). Первое в современной России промышленное производство антибиотиков полного цикла на основе собственных штаммов-продуцентов. Препараты относятся к группе гликопептидов и применяются против тяжелых госпитальных инфекций.
  • Амоксициллин, ампициллин и другие пенициллины (ПАО "Синтез", Курган). Завод выпускает по полному циклу 13 наименований активных фармацевтических субстанций (как природных, так и полусинтетических), на основе которых производит десятки готовых лекарственных форм.
  • Грамицидин С (завод "Восток", Кировская область).

Ранее российские ученые нашли способ ускоренного подбора антибиотиков для детей.

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Метки: импортозамещение
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