Производство стратегически важного антибиотика началось в Кировской области

"Наличие собственной субстанции и производства обеспечивает независимость России от зарубежных поставок ингаляционных и инъекционных форм аминогликозидов", – уточнили в правительстве.
В ходе открытия нового производства на совещании с участием заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжаевой обсуждалось создание опережающего контура биологической защиты в детской и госпитальной практике.
"Нам нужно завершить регистрационные процедуры по этому препарату, включить в клинические исследования, в список жизненно необходимых лекарственных препаратов для того, чтобы врачи могли его дальше назначать. Минпромторг будет поддерживать продукты, которые производятся здесь, в России, по полному циклу", – цитирует Приезжаеву ТАСС.
При лечении каких заболеваний применяется тобрамицин?
- Конъюнктивит.
- Блефарит.
- Кератит.
- Блефароконъюнктивит.
- Кератоконъюнктивит.
- Иридоциклит.
- Муковисцидоз (лечение хронической легочной инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa).
- Пневмония и бронхит.
- Эмпиема плевры и абсцесс легкого.
- Сепсис (септицемия).
- Менингит и другие инфекции ЦНС.
- Цистит, пиелонефрит и другие инфекции мочевыводящих путей.
- Перитонит и инфекции брюшной полости.
- Остеомиелит (инфекция костей и суставов).
- Флегмона, абсцесс кожи и инфицированные ожоги.
Какие антибиотики сейчас выпускаются в России по принципу полного цикла?
- Ванкомицин, телаванцин, оритованцин и рамопланин (завод "Биохимик", Саранск). Первое в современной России промышленное производство антибиотиков полного цикла на основе собственных штаммов-продуцентов. Препараты относятся к группе гликопептидов и применяются против тяжелых госпитальных инфекций.
- Амоксициллин, ампициллин и другие пенициллины (ПАО "Синтез", Курган). Завод выпускает по полному циклу 13 наименований активных фармацевтических субстанций (как природных, так и полусинтетических), на основе которых производит десятки готовых лекарственных форм.
- Грамицидин С (завод "Восток", Кировская область).
Ранее российские ученые нашли способ ускоренного подбора антибиотиков для детей.