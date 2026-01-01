Производство стратегически важного антибиотика началось в Кировской области

"Наличие собственной субстанции и производства обеспечивает независимость России от зарубежных поставок ингаляционных и инъекционных форм аминогликозидов", – уточнили в правительстве.

В ходе открытия нового производства на совещании с участием заместителя министра промышленности и торговли Екатерины Приезжаевой обсуждалось создание опережающего контура биологической защиты в детской и госпитальной практике.

"Нам нужно завершить регистрационные процедуры по этому препарату, включить в клинические исследования, в список жизненно необходимых лекарственных препаратов для того, чтобы врачи могли его дальше назначать. Минпромторг будет поддерживать продукты, которые производятся здесь, в России, по полному циклу", – цитирует Приезжаеву ТАСС.

При лечении каких заболеваний применяется тобрамицин?

Конъюнктивит.

Блефарит.

Кератит.

Блефароконъюнктивит.

Кератоконъюнктивит.

Иридоциклит.

Муковисцидоз (лечение хронической легочной инфекции, вызванной Pseudomonas aeruginosa).

Пневмония и бронхит.

Эмпиема плевры и абсцесс легкого.

Сепсис (септицемия).

Менингит и другие инфекции ЦНС.

Цистит, пиелонефрит и другие инфекции мочевыводящих путей.

Перитонит и инфекции брюшной полости.

Остеомиелит (инфекция костей и суставов).

Флегмона, абсцесс кожи и инфицированные ожоги.

Какие антибиотики сейчас выпускаются в России по принципу полного цикла?

Ванкомицин, телаванцин, оритованцин и рамопланин (завод "Биохимик", Саранск). Первое в современной России промышленное производство антибиотиков полного цикла на основе собственных штаммов-продуцентов. Препараты относятся к группе гликопептидов и применяются против тяжелых госпитальных инфекций.

Амоксициллин, ампициллин и другие пенициллины (ПАО "Синтез", Курган). Завод выпускает по полному циклу 13 наименований активных фармацевтических субстанций (как природных, так и полусинтетических), на основе которых производит десятки готовых лекарственных форм.

Грамицидин С (завод "Восток", Кировская область).

Ранее российские ученые нашли способ ускоренного подбора антибиотиков для детей.