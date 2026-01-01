Развертывание спутников "Рассвет" идет по графику, заявил Шадаев

"Проект технологически очень сложный. И очень хорошо, что им занимается де-факто спиноф IT-компании, то есть это, я считаю, лучшие инженеры в стране, которые взяли на себя ответственность делать такие технологии. У нас 30+ аппаратов уже, два запуска было. И мы видим, что, безусловно, как и в любом айтишном продукте, есть определенные этапы зрелости, которые нужно пройти, но в целом, я считаю, что мы двигаемся по графику", – приводит слова министра "Интерфакс".

По его словам, это очень "амбициозный, тяжелый и сложный технологический проект".

Однако стало больше уверенности в том, что в 2028-м удастся завершить первый этап формирования спутниковой группировки.

Времени на расширение группировки осталось "очень немного, условно, полтора года", отметил Шадаев, но выразил надежду, что "все будет хорошо".

Министр сообщил о высокой начальной востребованности сервиса, в первую очередь у РЖД для поездов дальнего следования, для гражданской авиации, а также для отдаленных населенных пунктов.

Спутниковый интернет, полагает Шадаев, может стать экономичной альтернативой прокладке волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в труднодоступные районы.

"Есть отдельные территории, куда мы строим оптику, и оптика стоит миллиарды рублей, например для того, чтобы несколько десятков тысяч человек обеспечить. У нас проекты строительства ВОЛС стоят 5–7 миллиардов рублей. Конечно, экономически это обременительно, и, возможно, здесь технологии спутникового быстрого и дешевого (нам очень важно, чтобы он был еще и дешевым) интернета помогут", – указал глава Минцифры.

"Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") запустило 16 аппаратов группировки "Рассвет" 23 марта, 19 июля был проведен второй пакетный запуск.

Управляют спутниками из ЦУП "Бюро 1440". Они используют систему связи 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

Подробнее о перспективах "Рассвета" писал в "Профиле" Кирилл Кулаков.

Он отмечал: "Согласно обозначенным ранее планам «Бюро 1440», начиная с 2025-го должно производиться по 10–12 запусков космических ракет в год, каждая ракета будет выводить на орбиту около 15 спутников, с тем чтобы к 2035 году создать группировку более чем из 900 низкоорбитальных спутников. Одна из технических «фишек» российской программы заключается в том, что все космические аппараты «Рассвет» оснащаются терминалами лазерной связи и с ее помощью обмениваются информацией, образуя единую сеть".