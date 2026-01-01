Следы явления, вызвавшего ледниковый период, нашли на дне Онежского озера

"В толще озерно-ледниковых глин ученые обнаружили высокие концентрации в «розовом горизонте» частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Этот факт, а также обнаружение «горизонта» с отчетливой границей в ленточных глинах во всей акватории Онежского озера может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли", – рассказал декан факультета географии Дмитрий Субетто.

По его словам, находка укрепляет версию, что этот "розовый горизонт" связан с падением метеорита на Землю 12900‒12800 лет назад, которое могло спровоцировать резкое похолодание в течение 1 тыс. лет.

Отмечается, что найденный "горизонт" служит маркером события, изменившего ход истории Северного полушария, и остается одной из важнейших загадок. Для его изучения впервые применили сверхточные магнитные измерения с шагом 4-5 мм. Это позволило получить "отпечаток", который можно распознавать и сопоставлять с разрезами отложений в разных районах региона.

Ученые указывают, что исследование дало возможность впервые проследить на одном объекте полную картину перехода от ледникового периода к современному климату. По данным университета, обнаруженный слой с высокой концентрацией частиц и отчетливой границей прослеживается в ленточных глинах по всей акватории озера, что может свидетельствовать о внешнем поступлении вещества.

Ученые предполагают, что ледниковые периоды возникают по ряду причин. Среди них наклон и вращение оси нашей планеты, смещение тектоники плит, вулканические извержения и уровень углекислого газа в атмосфере. Также есть версия, что подобные радикальные изменения могут быть результатом ряда процессов в галактике.