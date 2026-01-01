Наверх
26 августа 2026
USD 83.29 +0.37 EUR 97.44 +0.58
Новости Наука и Технологии
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Следы явления, вызвавшего ледниковый период, нашли на дне Онежского озера

Следы явления, вызвавшего ледниковый период, нашли на дне Онежского озера

РГПУ имени Герцена сообщил о находках в донных отложениях Онежского озера, которые усиливают версию о падении метеорита 12,9–12,8 тыс. лет назад и возможном резком похолодании в этот период.

"В толще озерно-ледниковых глин ученые обнаружили высокие концентрации в «розовом горизонте» частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров. Этот факт, а также обнаружение «горизонта» с отчетливой границей в ленточных глинах во всей акватории Онежского озера может указывать на внешнее поступление вещества, например, в виде космической пыли", – рассказал декан факультета географии Дмитрий Субетто.

По его словам, находка укрепляет версию, что этот "розовый горизонт" связан с падением метеорита на Землю 12900‒12800 лет назад, которое могло спровоцировать резкое похолодание в течение 1 тыс. лет.

Отмечается, что найденный "горизонт" служит маркером события, изменившего ход истории Северного полушария, и остается одной из важнейших загадок. Для его изучения впервые применили сверхточные магнитные измерения с шагом 4-5 мм. Это позволило получить "отпечаток", который можно распознавать и сопоставлять с разрезами отложений в разных районах региона.

Ученые указывают, что исследование дало возможность впервые проследить на одном объекте полную картину перехода от ледникового периода к современному климату. По данным университета, обнаруженный слой с высокой концентрацией частиц и отчетливой границей прослеживается в ленточных глинах по всей акватории озера, что может свидетельствовать о внешнем поступлении вещества.

Ученые предполагают, что ледниковые периоды возникают по ряду причин. Среди них наклон и вращение оси нашей планеты, смещение тектоники плит, вулканические извержения и уровень углекислого газа в атмосфере. Также есть версия, что подобные радикальные изменения могут быть результатом ряда процессов в галактике.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: геология ледники
Рекомендательный сервис