Сооснователь "Википедии" заявил о превращении сайта в инструмент пропаганды

"«Википедия» с самого начала стала инструментом пропаганды <…>. Из-за правил анонимности ее легко было использовать для этих целей. Сложно сказать, кем именно, потому что все анонимны", – заявил философ в интервью газете Berliner Zeitung.

"Я больше склонен сожалеть о создании «Википедии». Меня смущает только одно: несколько таксистов, приехавших в США из Африки и других регионов мира, когда я сказал им, что являюсь основателем Wikipedia, сказали мне: «Я многому научился в Wikipedia». И я знаю, что это правда", – признался автор проекта.

"В разделах, которые пропагандисты считают важными, «Википедия» изобилует пропагандистскими материалами. Однако, помимо этого, в ней представлен обширный спектр относительно нейтральных тем, освещаемых с разумной точки зрения. В целом я рад, что «Википедия» существует", – рассказал Сэнгер.

"Википедия" (Wikipedia) – многоязычная общедоступная интернет-энциклопедия со свободным контентом и элементами социальной сети, поддержку и написание которой осуществляют добровольцы посредством открытого сотрудничества. Сайт запущен в январе 2001 года.

Сэнгер стоял у истоков создания ресурса, в частности придумал сам термин "Википедия", но был исключен из работы над проектом в 2002 году. После ухода из проекта участвовал в создании других образовательных и энциклопедических интернет-порталов. Получил известность также как критик "Википедии", выступающий за повышение роли экспертов и изменение системы управления проектом.