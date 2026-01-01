У берегов Сицилии нашли затонувший корабль с сотнями античных амфор

Находка "рассказывает нам о людях, маршрутах и обменах, которые сделали Средиземноморье перекрестком цивилизаций. Исследования будут продолжаться, чтобы раскрыть историю [этой эпохи] и донести ее до общества", – цитирует агентство ANSA заявление итальянского министерства.

Объект обнаружен на глубине 46 м. В том же районе найдены два свинцовых якоря и "еще одна конструкция из того же материала". Согласно заключению ученых, находки относятся к I–II векам до н. э.

Благодаря активной торговле в Римской империи древние суда с различными грузами у разных побережий Средиземного моря находят регулярно. Чаще всего из древней утвари находят амфоры: в них перевозились вино и оливковое масло – основные продукты римской торговли.

Самым крупным торговым судном Римской империи, обломки которого археологам удалось найти, считается корабль Мадраг-де-Жьен (Madrague de Giens – название места находки), обнаруженный в 1967 году у берегов Франции. Длина этого колоссального грузового гиганта составляла около 40 м, ширина – 9 м, а его общая грузоподъемность достигала рекордных 400 т. На его борту было найдено 6500 амфор с вином.