Альпеге опубликовал четырехстраничный документ на своем сайте. В нем он утверждает, что вместе с Claude нашел доказательство гипотезы Римана. Математик также заявил, что метод позволяет доказать обобщенную гипотезу Римана, относящуюся к более широкому классу математических функций.

По его словам, Claude сыграл ключевую роль на заключительном этапе работы работы. ИИ предложил использовать цепочку тета-поднятий длиной √X, что стало одним из центральных элементов аргумента.

Доказательство сейчас невероятно длинное, написал Альпеге. Неопубликованная версия насчитывает более 250 тыс. страниц. Поэтому он представил версию, закодированную на специальном языке Lean, и разместил ссылки на архивы. Lean позволяет записывать математические утверждения и доказательства как код и проверять их. Архив состоит из 14 частей, его общий размер составляет 239 МБ, а исходный код включает почти 175 тысяч файлов.

"Для начала посмотрим, скомпилируется ли он", – заявил профессор Имперского колледжа Лондона Кевин Баззард, комментируя работу. Он добавил, что пройдет немало времени, прежде чем найдутся эксперты, способные разъяснить суть доказательства, если оно верно.

Первые независимые проверки подтвердили соответствие загруженного архива оригинальным файлам и корректность компиляции формулировок основных утверждений.

Что такое гипотеза Римана

Гипотеза Римана входит в семь "задач тысячелетия", определенных Математическим институтом Клэя. За решение каждой полагается 1 млн долларов. Гипотезу сформулировал в 1859 году немецкий математик Бернхард Риман. Она описывает распределение простых чисел. Из семи задач сейчас официально решена только гипотеза Пуанкаре: доказательство представил российский математик Григорий Перельман – в 2010 году ему присудили премию, но он от нее отказался.

Заявление математика Anthropic пока нельзя считать признанным математическим результатом. Независимая проверка должна подтвердить не только то, что код успешно собирается в Lean, но и то, что формализованная теорема действительно соответствует исходной гипотезе Римана и не опирается на недоказанные предположения.

Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Эндрю Сазерленд сообщил изданию The Verge, что уже независимо скомпилировал результат Альпеге в Lean. Он назвал произошедшее историческим моментом, но подчеркнул, что предстоит большая работа по пониманию математических деталей доказательства. Anthropic не комментировала заявление, сообщает The Verge.

Даже если доказательство выдержит проверку, для рассмотрения вопроса о премии Клэя оно должно пройти публикацию в научном издании. Кроме того, по правилам института, решение должно выдержать не менее двух лет независимого изучения и получить широкое признание математического сообщества. Пока речь идет о заявлении о возможностях ИИ в математике, а не о закрытии одной из самых известных задач науки.

Всего за несколько лет искусственный интеллект из экзотики превратился в реальный структурный элемент современного образования, как среднего, так и высшего. Его возможностями пользуются учителя и ученики начальных классов. Без него не представляют себе подготовку к ЕГЭ выпускники. ИИ – помощник современного студенчества и профессорско-преподавательского состава.