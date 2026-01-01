В конце сентября россиян ждет необычное зрелище в небе: когда и куда смотреть

Об этом сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"26 сентября Нептун окажется в противостоянии с Солнцем – это лучшее время для наблюдения планеты, яркость +7m должна быть доступна в любительские инструменты", – рассказал Алексеев РИА Новости.

Нептун является самой далекой от Солнца планетой Солнечной системы. Из-за огромного расстояния увидеть его невооруженным глазом невозможно. Для поиска планеты потребуется хотя бы небольшой любительский телескоп или хороший бинокль, причем особенно важны темное небо и отсутствие сильной засветки.

При этом в телескоп Нептун будет выглядеть не как яркая звезда, а как небольшой голубоватый диск. Рассмотреть его атмосферные детали в обычный любительский инструмент значительно сложнее.

26 сентября произойдет еще одно интересное событие: наступит полнолуние, причем Луна окажется всего в нескольких градусах от Сатурна.

По словам Алексеева, пару объектов можно будет наблюдать в южной части неба ближе к полуночи.

Это удобный вариант даже для тех, у кого нет телескопа: Сатурн достаточно ярок, чтобы быть хорошо заметным невооруженным глазом, а близость полной Луны поможет легко найти его на небе.

Противостояние – это положение планеты, при котором Земля находится примерно между ней и Солнцем. В этот период планета восходит примерно во время захода Солнца, большую часть ночи остается над горизонтом и заходит утром.

Кроме того, планета вблизи противостояния обычно выглядит наиболее яркой и имеет максимальный видимый размер.

"Положение противостояния для планет является лучшим временем наблюдения, так как планета имеет максимальные яркость и диаметр", – объяснил ученый.

Для внешних планет, таких как Сатурн и Нептун, это особенно важно: они находятся далеко от Земли, поэтому даже небольшое увеличение их видимого размера имеет значение для наблюдений.

Сатурн также приближается к противостоянию, которое наступит в октябре. В отличие от Нептуна, Сатурн можно найти на небе без оптических приборов. А небольшой телескоп позволит увидеть его главное отличие – знаменитую систему колец.

При достаточно хороших условиях в телескоп можно также попытаться рассмотреть крупнейший спутник Сатурна Титан. Более мощные инструменты позволяют наблюдать и другие спутники, однако их видимость зависит от диаметра телескопа, качества оптики и условий наблюдения.