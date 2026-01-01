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В OpenAI опасаются возможностей ИИ-модели Astra и не будут спешить с ее выпуском

В компании "не исключают", что Astra обладает "критическими" возможностями в сфере программирования и кибербезопасности. Это побудило OpenAI продлить период тестирования и поставить на паузу операции с применением новой модели, которые не отвечают требованиям безопасности. Компания выступила с таким заявлением 7 августа 2026 года, в пятницу.

"Мы продолжаем оценку этой модели, но наши предварительные прикидки демонстрируют достаточно высокий уровень производительности, чтобы мы не могли исключать достижения критического уровня возможностей", – отмечают в компании.

Предпринимаемые шаги таковы:

  • вводится более жесткий контроль безопасности для высокопроизводительных моделей; это относится в том числе к изолированным испытательным средам, закрытым сетям, доступу к инструментам;
  • временно останавливаются внутренние операции с использованием Astra, которые не отвечают повышенным требованиям безопасности;
  • введено постоянное наблюдение за всеми агентскими приложениями с Astra; будут оцениваться цепочки рассуждений, а достижение высокого уровня риска задействует протоколы безопасности;
  • над оценкой возможностей модели поработают с соответствующими государственными агентствами и организациями, которые занимаются вопросами безопасности в ИИ-сфере;
  • будет обеспечен дополнительный контроль безопасности для партнеров, которые занимаются тестированием.

Об этом говорили представители OpenAI и на конференции по кибербезопасности Black Hat ранее на этой неделе. Так, по словам, Майкла Далтона, компания начала "сознательно замедлять разработку ради обеспечения безопасности".

Как комментируют в Axios, это, по-видимому, первый раз, когда одна из ведущих ИИ-компаний приняла решение о замедлении разработки своей модели в связи с кибербезопасностью.

Впрочем, в июне конкуренты OpenAI из Anthropic призвали к всеобщей паузе в разработке ИИ – модели развиваются слишком быстро.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий компаниям-разработчикам в добровольном порядке проходить государственную верификацию защищенности новых нейросетей в течение 30 дней перед релизом.

Подробно о новых опасностях нейросетей писал в "Профиле" Виктор Сергеев.

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Метки: OpenAI искусственный интеллект
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