В OpenAI опасаются возможностей ИИ-модели Astra и не будут спешить с ее выпуском

"Мы продолжаем оценку этой модели, но наши предварительные прикидки демонстрируют достаточно высокий уровень производительности, чтобы мы не могли исключать достижения критического уровня возможностей", – отмечают в компании.

Предпринимаемые шаги таковы:

вводится более жесткий контроль безопасности для высокопроизводительных моделей; это относится в том числе к изолированным испытательным средам, закрытым сетям, доступу к инструментам;

временно останавливаются внутренние операции с использованием Astra, которые не отвечают повышенным требованиям безопасности;

введено постоянное наблюдение за всеми агентскими приложениями с Astra; будут оцениваться цепочки рассуждений, а достижение высокого уровня риска задействует протоколы безопасности;

над оценкой возможностей модели поработают с соответствующими государственными агентствами и организациями, которые занимаются вопросами безопасности в ИИ-сфере;

будет обеспечен дополнительный контроль безопасности для партнеров, которые занимаются тестированием.

Об этом говорили представители OpenAI и на конференции по кибербезопасности Black Hat ранее на этой неделе. Так, по словам, Майкла Далтона, компания начала "сознательно замедлять разработку ради обеспечения безопасности".

Как комментируют в Axios, это, по-видимому, первый раз, когда одна из ведущих ИИ-компаний приняла решение о замедлении разработки своей модели в связи с кибербезопасностью.

Впрочем, в июне конкуренты OpenAI из Anthropic призвали к всеобщей паузе в разработке ИИ – модели развиваются слишком быстро.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий компаниям-разработчикам в добровольном порядке проходить государственную верификацию защищенности новых нейросетей в течение 30 дней перед релизом.

Подробно о новых опасностях нейросетей писал в "Профиле" Виктор Сергеев.