10 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков

Днем столбики термометров в российской столице покажут +25...+27°C. В ночь на вторник, 11 августа, температура воздуха опустится до +11°C. В Московской области ожидается +23...+27°C и до +11°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 37 до 92%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода в столичном регионе сохранится комфортная. Метеопараметры в пределах климатической нормы, незначительное, в пределах допустимых значений, снижение кислорода в приземном воздухе, слабо повышенный фон атмосферного давления. Такие внешние условия по влиянию на самочувствие людей с повышенной метеозависимостью оцениваются как индифферентные и обычно не вызывают серьезных проблем со здоровьем, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина сообщила, что возврат аномально высоких температур, зафиксированных в Москве в первые дни августа 2026 года, маловероятен.