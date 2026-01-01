31 августа в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь

Днем столбики термометров в российской столице покажут +22...+24°C. В ночь на вторник, 1 сентября, температура воздуха опустится до +11°C. В Московской области ожидается также +21...+24°C и до +11°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 53 до 88%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Последний день календарного лета порадует теплой погодой. Небольшой кратковременный дождь и переменная облачность при умеренно теплой дневной температуре скажутся на формировании комфортной погоды, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка, в основном, невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в начале осени будет преобладать более теплая, чем обычно, погода – в среднем по региону температура окажется выше нормы на 1–3°C. При этом ожидаются два кратковременных арктических вторжения: одно вероятно во второй половине первой декады сентября, в эти дни температура будет на 2°C ниже обычного. Еще один эпизод похолодания ожидается в начале третьей декады месяца.