7 августа в Москве будет переменная облачность, дожди

Температура воздуха

Днем столбики термометров в российской столице покажут +30...+32°C. В ночь на субботу, 8 августа, температура воздуха опустится до +16°C. В Московской области ожидается +29...+33°C и до +13°C ночью.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Будет дуть западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст., влажность будет колебаться от 46 до 87%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Очень жаркая погода ожидается в столичном регионе в конце рабочей недели. Высок и ультрафиолетовый индекс. Погодные условия неблагоприятны для большинства людей. Жару плохо переносят пожилые люди, лица, страдающие эндокринными заболеваниями, маленькие дети. В дневные часы возможно формирование условий погодной гипоксии, это может стать причиной развития метеопатических реакций у лиц, перенесших в недавнем прошлом острые сосудистые нарушения, заболевания органов дыхания, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Вспышечная солнечная активность в основном низкая, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.

В Гидрометцентре предупредили, что в пятницу в отдельных районах Москвы суммарное количество осадков составит 5–10 мм, местами до 18 мм на 1 кв. м. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются в период с 15:00 до 21:00 мск. Из-за высокой температуры в столице до 18:00 мск действует "оранжевый" уровень погодной опасности, предупреждающий об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области по той же причине введен "желтый" уровень, обозначающий потенциально опасные метеоусловия.