Астрономическая осень в России начнется 23 сентября

"23 сентября 2026 года в 3:05 мск дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии нашей планеты ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна", – сообщили ТАСС в планетарии.

До 16 сентября Солнце будет перемещаться по созвездию Льва, а затем перейдет в созвездие Девы и остается в нем до конца месяца.

В начале сентября длина светового дня на широте Москвы сократится до 13 ч. 52 мин. В конце первого месяца осени она составит уже 11 ч. 40 мин. Полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится за месяц с 42 до 31°.

В сентябре в Московском регионе ожидаются неоднократные периоды теплой погоды. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что не исключен сценарий, при котором первые дни месяца окажутся прохладными. Затем в середине сентября, при наступлении периода бабьего лета, произойдет кратковременный всплеск тепла.