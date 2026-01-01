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Чемпион PFL Усман Нурмагомедов получил полгода тюрьмы в ОАЭ и депортацию после драки в отеле

Чемпиона Профессиональной бойцовской лиги (PFL) в легком весе Усмана Нурмагомедова приговорили к шести месяцам тюрьмы за нападение на бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Об этом в пятницу, 13 ноября 2026 года, сообщается на странице судебного департамента Абу-Даби в соцсети X.

Российский боец Усман Нурмагомедов (архивное фото)

Российский боец Усман Нурмагомедов (архивное фото)

©Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Суд Абу-Даби рассматривал дело о массовой драке в холле отеля, где Двалишвили давал интервью промоушену Real American Freestyle (RAF). Ранее грузинский боец заявил, что на него и его знакомого напали Нурмагомедов и его друзья, и опубликовал видео с окровавленным лицом.

Всего по делу осудили 10 человек. Шестерых признали виновными в нарушении общественного порядка, распространении паники и создании угрозы жизни людей. Каждому назначили по шесть месяцев лишения свободы и штраф в 300 тысяч дирхамов (около $82 тысяч) с последующим выдворением из ОАЭ.

Еще двоих оштрафовали на 50 тысяч дирхамов (около $13,6 тысячи) за нарушение общественного порядка и причинение вреда здоровью. Двое обвиняемых, снявшие и выложившие в сеть драку, также получили по шесть месяцев, штраф в 300 тысяч дирхамов, у них конфискуют телефоны, видеозаписи подлежат удалению.

В январе 2025 года Двалишвили победил Умара Нурмагомедова, старшего брата Усмана, единогласным решением судей на турнире UFC 311 и защитил титул в легчайшем весе.

В октябре 2026 года на турнире UFC 333 в Абу-Даби он уступил в титульном бою действующему чемпиону россиянину Петру Яну.

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Метки: ОАЭ суд
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