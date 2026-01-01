Электронные накладные с 1 сентября становятся обязательными при грузоперевозках

По новым требованиям в электронном виде должны оформляться транспортная накладная, заказ и заявка при автомобильных перевозках, железнодорожная и авиационная грузовые накладные, а также экспедиторские документы, пишет ТАСС в воскресенье, 30 августа 2026 года.

Использование бумажных документов будет возможно в случае форс-мажоров и отсутствия интернета. Госинфосистема электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) и ключевые операторы уже включены в белый список Минцифры.

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 марта 2027 года ограничиваться только устным замечанием за отсутствие электронной транспортной накладной у перевозчика, введя таким образом отсрочку по штрафам на полгода.

Определен перечень исключений, при которых накладная оформляется на бумаге, – это перевозки специальных грузов, сделки с участием иностранных контрагентов, перевозки для личных нужд граждан. Список планируется расширить.

ГИС ЭПД была запущена в добровольном режиме с сентября 2022 года. По данным Минтранса, она активно развивается, в проект включены более 25 тыс. организаций, включая X5, "Магнит", "Озон", "Деловые линии" и "Почту России". Ранее об оформлении первой электронной грузовой авианакладной сообщал "Аэрофлот".

Внедрение обязательных цифровых документов, по замыслу Минтранса, позволит в реальном времени отслеживать перемещение грузов по всей стране и формировать точную картину состояния отрасли, снижать издержки и упрощать работу бизнеса, сокращать бумажный документооборот и ускорять логистику.