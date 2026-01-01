Главные новости в зарубежных СМИ 11 ноября 2026 года

Мерц призвал заложить поддержку Украины в семилетний бюджет Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что помощь Киеву – "общая европейская задача, а не задача отдельных членов". Вопрос финансирования Украины следует рассматривать в контексте бюджетных переговоров, считает глава немецкого правительства.

"Мы должны по-новому расставить приоритеты", – также сказал Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

По словам канцлера, эти приоритеты прежде всего заключаются в повышении обороно- и конкурентоспособности ЕС. Об этом пишет Financial Times.

США получили более $12 млрд от нефти из Венесуэлы за 9 месяцев

США за январь – сентябрь 2026 года зачислили на специальный счет $12,26 млрд доходов от экспорта природных ресурсов и нефти из Венесуэлы. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

По данным KPMG, большинство поступлений вскоре возвращали в Венесуэлу: $11,7 млрд направили на поддержку курса национальной валюты, около $130 млн – на оплату внешнего долга.

Катару удалось минимум на две недели отсрочить удары США по Ирану

Катару удалось обеспечить "по меньшей мере две недели" отсрочки перед возможным возобновлением ударов США по Ирану.

Дополнительное время позволит продолжать дипломатические усилия по достижению взаимопонимания между Вашингтоном и Тегераном, заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "Группы семи" (G7) в Париже. Это утверждает со ссылкой на дипломатический источник израильский телеканал I24.

В Испании пройдет 24-часовая всеобщая забастовка

Всеобщая забастовка с требованием обеспечить доступ к жилью и увеличить зарплаты запланирована в Испании. Стачка продлится 24 часа. Об этом пишет RTVE.

В течение дня в разных городах королевства намечены манифестации. Забастовку поддержали два крупных профобъединения – Профсоюзная конфедерация комиссий рабочих (CC OO) и Всеобщий союз трудящихся (UGT). О намерении устроить стачку было объявлено в октябре на фоне проведения в Испании акций протеста против жилищного кризиса. Забастовка проходит всего за две с половиной недели до досрочных всеобщих выборов, которые намечены на 29 ноября.

Лидером республиканского меньшинства в палате конгресса стал Джим Джордан

Председатель юридического комитета палаты представителей Конгресса США Джим Джордан (штат Огайо) избран лидером республиканского меньшинства в нижней палате законодательного органа нового созыва. Об этом сообщил портал Axios.

По его данным, в поддержку кандидатуры Джордана во время закрытого голосования выступили 106 членов Республиканской партии в палате представителей, еще 73 поддержали кандидатуру нынешнего лидера республиканского большинства Стивена Скалиса (штат Луизиана).