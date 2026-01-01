ГОСТ на традиционную русскую кухню согласовали и передали в Росстандарт

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Что содержит ГОСТ на русскую кухню

Стандарт включает описание каждого блюда, перечень основных и дополнительных ингредиентов, возможные разновидности, способ подачи и технологические особенности. Документ предназначен для применения в сфере индустрии питания.

По словам руководителя комитета ресторанного бизнеса "Деловой России" Михаила Гончарова, ГОСТ не содержит рецептур: каждый ресторан сможет готовить свое блюдо, но важно, чтобы это был именно борщ, а не просто овощной суп. Это и объясняется в стандарте.

Что было в апрельском проекте ГОСТа на русскую кухню

О разработке первого ГОСТа традиционной русской кухни сообщалось в апреле. Тогда в проекте стандарта было 133 блюда. В него, в частности, входили рекомендации по приготовлению "сказочного" колобка: для него потребуются мука, сметана, сливочное масло, молоко, сливки, яйцо, закваска или дрожжи.

Кисель в проекте был представлен тремя разновидностями – гороховый, ячменный и сладкий плодово-ягодный. Котлеты – шестью технологиями, включая мясные, овощные и рыбные. В документе также были супы, горячие блюда, салаты, выпечка, закуски, напитки и хрен.

Зачем нужен стандарт на русскую кухню

В Роскачестве отметили, что национальный стандарт призван сохранить русскую традиционную кухню как часть нематериального этнокультурного достояния России, гарантировать достоверность технологий приготовления и способствовать росту узнаваемости блюд в мире. Задача – систематизировать блюда русской кухни, их историческую основу и принципы использования аутентичных ингредиентов.

Гончаров добавил, что ГОСТ на национальную кухню уже есть в Италии, Южной Корее, Вьетнаме и Франции. Развитие русской кухни он назвал государственной задачей.

Принять ГОСТ на традиционную русскую кухню могут к концу 2026 года, но задачи сделать это как можно быстрее не стоит, заявил журналистам статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.