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  3. "Госуслуги" должны стать большой социальной медиаплатформой, заявил Шадаев

"Госуслуги" должны стать большой социальной медиаплатформой, заявил Шадаев

Ведется работа над новой продуктовой концепцией "Госуслуг", ее представят в Калуге в закрытом режиме, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге 7 августа 2026 года, в пятницу.

"Макс" остается с нами навсегда, заявил Шадаев

©Samuel Boivin/Shutterstock/Fotodom

По словам министра, мессенджер в новой концепции "Госуслуг" не предусмотрен.

"Сразу скажу – мессенджер в ней не предусмотрен. «Макс» в нашей жизни остается навсегда", – приводит заявление Шадаева ТАСС.

Еще в начале июня на ПМЭФ министр говорил, что идет работа над прототипом национального ИИ-ассистента на базе "Госуслуг".

"Мы здесь, честно говоря, обсуждаем, может ли государство сделать национальный ИИ-ассистент на базе «Госуслуг», который законодательно получит право взаимодействия со всеми цифровыми экосистемами для того, чтобы, условно, обслуживать бытовые потребности человека", – указывал Шадаев.

По мнению Шадаева, "у государства есть определенные преимущества, равноудаленность".

Как обращал внимание министр, ИИ сегодня обрабатывает около миллиона запросов в сутки. Речь идет преимущественно о справочных обращениях – как оплатить квитанцию, как записаться к врачу, других повседневных задачах.

"Нам кажется, что очень логично сделать не только предоставление, собственно, информации справочной, но и предоставление конечного сервиса", – пояснил министр.

Россия может стать первой страной, которая внедрит такую национальную ИИ-модель, указывал Шадаев.

По его словам, нужно, чтобы кто-то встал над существующими в стране цифровыми экосистемами – как НСПК в банковской сфере.

23 июля сообщалось, что на базе "Госуслуг" может быть создана универсальная цифровая экосистема.

"Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей – создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. У «Госуслуг» есть важное преимущество – каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами", – рассказывали в аппарате вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Впрочем, было подчеркнуто, что окончательные решения по стратегии развития "Госуслуг" пока не приняты.

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Метки: госуслуги Максут Шадаев мессенджеры Минцифры России
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