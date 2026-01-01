Ил-114-300 закроет потребность российских авиакомпаний в современных самолетах

По его словам, российскому рынку необходим новый региональный самолет, а задача производителей заключается в том, чтобы обеспечить перевозчиков достаточным количеством машин и не допустить отставания объемов выпуска от спроса, пишет РИА Новости.

"Российскому рынку нужен современный региональный самолет, и Ил-114-300 должен эту потребность закрыть", – сказал Абраменков.

Замминистра отметил, что авиакомпании уже формируют конкретный спрос на Ил-114-300. Самолет, в частности, планируют использовать на Дальнем Востоке и других территориях, где авиаперевозки проходят по протяженным маршрутам и в сложных условиях эксплуатации.

Самолет совершил демонстрационный полет во Владивостоке

Ил-114-300 прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме, преодолев более 6 тыс. километров. Во время пребывания в Приморье самолет продемонстрировали представителям федеральных и региональных властей, а также руководителям авиакомпаний.

В Международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева машина выполнила демонстрационный полет продолжительностью около часа по авиационным трассам в районе аэропорта.

С возможностями самолета ознакомились зампред правительства – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и руководители авиакомпаний "Аврора", "Тайга" и Камчатского авиационного предприятия.

Каким будет Ил-114-300

Ил-114-300 – региональный турбовинтовой пассажирский самолет, который рассматривается как замена устаревшим Ан-24. Его разработкой занимается конструкторское бюро "Ильюшин".

Машина рассчитана на 66 пассажиров, способна работать в диапазоне от минус 50 до плюс 45°C и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы, включая грунтовые. Лайнер оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, цифровым пилотажно-навигационным комплексом, современной авионикой и полностью обновленным интерьером пассажирского салона.

Самолет получил сертификат типа 5 июня 2026 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Первые три серийные машины планируется передать Второму Архангельскому авиаотряду по программе льготного лизинга.

Особое значение Ил-114-300 имеет для региональных перевозок: самолет рассчитан на эксплуатацию на маршрутах, где использование более крупных лайнеров экономически нецелесообразно. В Минпромторге рассчитывают, что он поможет обновить парк региональной авиации и расширить возможности перевозок между удаленными городами.

Глава Минпромторга Антон Алиханов ранее заявлял, что летно-технические характеристики Ил-114-300 превосходят показатели зарубежных аналогов.