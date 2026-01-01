Интегральный средний балл ЕГЭ в 2026 году вырос до 62,8

Данные были представлены на выставке "Единая школа – единая страна" в Московском педагогическом государственном университете в субботу, 29 августа 2026 года, пишет РИА Новости. Доля высокобалльников ЕГЭ-2026 по естественно-научным предметам увеличилась до 23,3% по сравнению с 9,3% в 2019 году. Высоким считается результат от 80 баллов.

Средний балл ЕГЭ зачисленных в российские вузы на естественно-научные, математические и инженерные направления, по предварительным данным, вырос на 3,5 балла по сравнению с прошлым годом, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко ранее в августе.

ЕГЭ-2026 завершится в сентябре

ЕГЭ в 2026 году сдавали школьники в 89 регионах России и 54 зарубежных странах. В нем участвовали более 700 тыс. человек. Экзамены проходили примерно в 6 тыс. пунктов проведения.

Основной период ЕГЭ состоялся с 1 июня по 9 июля. Дополнительные дни пересдачи одного предмета по выбору были назначены на 8 и 9 июля. Дополнительный период экзаменов пройдет с 4 по 25 сентября.

Каким будет ЕГЭ в 2027 году

Рособрнадзор не предполагает вносить кардинальные изменения в проведение ЕГЭ 2027 года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Он рассказал о следующих новшествах:

поменяется тематика трех заданий в ЕГЭ-2027 по информатике, также будет упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности,

общее количество заданий в ЕГЭ-2027 по истории будет увеличено с 21 до 22, а максимальный первичный балл – с 42 до 43,

максимальный балл за выполнение ЕГЭ-2027 по профильной математике будет увеличен с 32 до 33.

В августе помощник президента России, председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ) Андрей Фурсенко призвал менять ЕГЭ и усложнять задачи в связи с тем, что в России появилось большое количество "стобалльников" – школьников набравших на экзамене 100 баллов и выше.