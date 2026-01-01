Какие плодовые кустарники нужно обрезать и замульчировать перед морозами

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Смородина и крыжовник: удаляем старые ветви

Осень – подходящее время для санитарной и прореживающей обрезки смородины и крыжовника, особенно после листопада. Сначала удаляют сухие, сломанные и больные побеги, а также ветви, которые растут внутрь куста и загущают его.

У черной смородины постепенно вырезают старые малопродуктивные ветви. Они обычно темнее молодых, имеют грубую кору и дают меньше ягод. У красной и белой смородины побеги сохраняют продуктивность дольше, поэтому слишком сильно прореживать такие кусты не нужно.

У крыжовника удаляют старые и лежащие на земле ветви, а также побеги, которые мешают проветриванию куста. Важно не увлекаться обрезкой: если растение сильно запущено, омоложение лучше растянуть на несколько сезонов.

После работ соберите опавшие листья и растительные остатки. Если летом смородина или крыжовник болели, опавшие листья и срезанные больные ветви нужно убрать из-под кустов и не отправлять в обычный компост.

Малина: обрезка зависит от сорта

С обычной летней малиной после завершения плодоношения удаляют побеги, которые дали урожай в текущем году. Они больше не будут плодоносить, поэтому их срезают у самой земли. Молодые однолетние побеги, которые дадут ягоды следующим летом, сохраняют, удаляя только слабые и поврежденные.

С ремонтантной малиной схема другая. Если планируется один урожай в конце лета и осенью, все побеги можно срезать на уровне почвы после окончания сезона. Если хотят получать два урожая, часть сильных побегов оставляют на следующий год. Поэтому перед обрезкой важно учитывать особенности сорта и выбранный способ выращивания.

В регионах с холодными зимами оставленные побеги малины при необходимости пригибают и фиксируют ближе к земле, чтобы защитить их от морозов и ветра.

Ежевика и жимолость: что сделать перед холодами

У ежевики после сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, а молодые, которые будут плодоносить в следующем сезоне, сохраняют. Их можно аккуратно снять с опор и пригнуть к земле. Некоторые сорта ежевики плохо переносят сильные морозы, поэтому в холодных регионах им требуется укрытие. Под побеги желательно положить сухой материал, а сверху использовать воздухопроницаемое укрытие.

Жимолость отличается высокой зимостойкостью, поэтому взрослые кусты обычно не нуждаются в специальной защите от холода. Осенью достаточно убрать сухие и поврежденные ветви, а также очистить землю под растением от растительных остатков.

Молодые кустарники после посадки можно замульчировать, чтобы защитить корни от резких перепадов температуры.

Голубика: защищаем корни мульчей

Голубика имеет поверхностную корневую систему, поэтому перед зимой особенно важно позаботиться о защите почвы вокруг куста. Для мульчирования подходят хвойная кора, опилки или хвойный опад. Слой мульчи помогает сохранять влагу и уменьшает перепады температуры в верхнем слое грунта.

Сильно обрезать взрослую голубику осенью не стоит. В это время можно удалить только сломанные и больные ветви. Основную формирующую обрезку обычно проводят в конце зимы или ранней весной, пока почки еще не начали распускаться.

Как правильно замульчировать ягодные кустарники

Мульчирование полезно для большинства плодовых кустарников, особенно молодых посадок. В качестве материала используют зрелый компост, перегной, торф, измельченную кору или подходящие растительные остатки. Обычно достаточно слоя около 5–10 см, но его толщину подбирают с учетом вида растения и особенностей почвы.

Не нужно насыпать мульчу вплотную к основанию побегов: оставьте небольшой свободный участок вокруг стволиков, чтобы кора не прела. Не используйте больные листья и зараженные растительные остатки.

Перед наступлением морозов также стоит убрать сорняки, собрать опавшие листья и проверить, не остались ли на кустах поврежденные ветви. Азотные удобрения поздней осенью вносить не следует: они стимулируют рост молодых побегов, которые могут не успеть подготовиться к зиме.

Главное – учитывать особенности каждого кустарника. Смородине и крыжовнику нужна умеренная обрезка, малине – удаление отплодоносивших побегов, ежевике в холодных регионах – защита от морозов, а голубике и молодым посадкам – мульчирование корней. Такой уход поможет ягодным кустарникам благополучно пережить зиму и подготовиться к новому сезону.