Когда копать яровой чеснок в сентябре: точные сроки, главные признаки зрелости и правила сушки для долгого хранения

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Не менее важно не передержать урожай в земле. Перезревшие головки могут начать растрескиваться, а зубчики – отделяться друг от друга, что также сокращает срок хранения. Поэтому ориентироваться лучше не только на календарь, но и на состояние растений.

Когда убирать яровой чеснок

Точные сроки зависят от региона, погоды, сорта и времени посадки. В средней полосе уборка чаще приходится на конец августа – начало сентября, на Урале и в Сибири сроки могут сдвигаться позже. На юге России яровой чеснок обычно убирают раньше.

Главный ориентир – внешний вид растения. К уборке можно приступать, когда:

нижние листья заметно пожелтели и начали подсыхать;

новые листья перестали активно расти;

покровные чешуи головки стали сухими и плотными;

зубчики хорошо сформированы и плотно держатся внутри головки;

шейка у основания стебля стала сухой, а не сочной и зеленой.

У ярового чеснока ботва необязательно полностью ложится на землю, поэтому ждать этого признака не нужно.

Как проверить готовность урожая

Если есть сомнения, лучше выкопать несколько головок в разных местах грядки. Разломите одну из них и оцените состояние зубчиков и чешуи.

Чеснок готов, если головка плотная, зубчики сформированы, а наружные чешуи сухие. Если зубчики еще недостаточно развиты и головка выглядит рыхлой или мелкой, урожаю можно дать еще несколько дней.

Что сделать перед уборкой

Примерно за две-три недели до предполагаемой выкопки полив грядки прекращают, если погода сухая и растения не испытывают выраженной нехватки влаги. К моменту уборки почва должна быть умеренно сухой.

Выкапывать чеснок лучше в сухую погоду. После дождя работу стоит отложить: влажная земля налипает на головки, а сам урожай будет дольше просыхать.

Как правильно выкопать чеснок

Для уборки удобнее использовать небольшие садовые вилы. Ими аккуратно поддевают землю сбоку от растения и приподнимают головку.

Не стоит выдергивать чеснок резким движением или вытряхивать землю ударами о твердую поверхность. Даже небольшие повреждения донца и зубчиков могут стать входными воротами для инфекции и привести к загниванию во время хранения.

После выкопки землю с головок аккуратно стряхивают руками. Мыть чеснок перед закладкой на хранение не следует.

Как сушить яровой чеснок

После уборки чесноку необходимо хорошо просохнуть. Если погода сухая, растения можно оставить на несколько часов или на короткое время на грядке, но надолго под прямым солнцем их держать не стоит.

Затем урожай переносят под навес, на чердак или в другое сухое, хорошо проветриваемое место. Головки раскладывают в один слой или подвешивают небольшими связками. Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха.

В сентябре особенно важно защищать чеснок от ночной росы и дождя: повышенная влажность замедляет сушку и увеличивает риск появления плесени.

Обычно на полноценное высушивание требуется около двух недель, но конкретный срок зависит от температуры, влажности воздуха и состояния растений. Ориентироваться лучше на состояние чеснока: шейка и листья должны полностью высохнуть, а покровные чешуи – стать сухими и плотными.

Во время сушки урожай периодически осматривают. Головки с механическими повреждениями, пятнами или признаками гнили сразу отделяют от здоровых.

Что делать после сушки

Когда чеснок полностью просохнет, стебли и корни можно обрезать. Однако не стоит делать это сразу после выкопки: сначала урожай должен хорошо высохнуть.

Для длительного хранения выбирают только целые, плотные и здоровые головки.

Поврежденные зубчики лучше использовать в первую очередь.

Хранят яровой чеснок в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте. Подходят сетчатые мешки, небольшие корзины или коробки с отверстиями для вентиляции. Периодически запасы стоит проверять и удалять головки, которые начали портиться.