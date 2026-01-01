Короткое бабье лето, дожди и "парниковый" сентябрь: каким будет начало осени в Центральной России

По его словам, главным фактором перемен станет температурный контраст между быстро остывающей Восточно-Европейской равниной и Атлантическим океаном, который к началу осени сохранит летнее тепло. Из-за этого усилится западный перенос воздушных масс и активизируется циклоническая деятельность.

Первый месяц осени в Центральной России может оказаться относительно теплым: температура ожидается примерно на 1–2°С выше климатической нормы.

При этом осадков прогнозируется значительно больше обычного. В Москве их количество может превысить норму примерно на 30–40%. Для столицы средняя сентябрьская норма осадков составляет около 66 мм.

"В результате первый месяц осени в Центральной России прогнозируется «парниковым» – с высокой влажностью, напоминающим микроклимат теплицы", – рассказал синоптик.

По климатическим показателям метеорологическая осень в Москве обычно начинается около 2 сентября – именно в этот период среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15°С.

Однако в этом году, по прогнозу Тишковца, осеннее похолодание немного запоздает, но его влияние жители Центральной России смогут ощутить уже в предстоящие выходные, когда усилятся дожди.

Главной интригой первого осеннего месяца станет бабье лето. По прогнозу синоптика, оно может прийти примерно в середине сентября вместе с установлением скандинавского антициклона.

Теплый и более сухой период, однако, окажется непродолжительным – ожидается, что он продлится не более пяти суток. После этого погода вновь начнет перестраиваться на осенний режим.