Кузбасские угольщики победили в конкурсе промышленного туризма

Маршрут "Открытые горизонты", запущенный в 2025 году, ориентирован на молодежную аудиторию – школьников и студентов. В интерактивном формате экскурсия знакомит будущих специалистов с технологиями работы современного угольного предприятия и ключевыми горняцкими профессиями.

Директор по связям с общественностью и коммуникациям УК "Кузбассразрезуголь" Мария Пименова отметила высокую востребованность этого направления. "Для промышленных туристов сегодня мы предлагаем сразу три маршрута на угольный разрез. Они ориентированы на разные возрастные категории и интересны как гостям, так и жителям нашего региона. За пять лет наш турпоток вырос почти в восемь раз и сегодня составляет более 2000 человек в год, что говорит о востребованности данного направления и перспективах для дальнейшего развития", – подчеркнула Мария Пименова.

Успехи компании в сфере промышленного туризма подтверждены и на региональном уровне: в текущем году УК "Кузбассразрезуголь" также была удостоена Гран-при конкурса туристических маршрутов VISIT KUZBASS – 2025.

УК "Кузбассразрезуголь" – одна из старейших компаний по открытой добыче угля в России, ведет разработку каменноугольных месторождений на территории Кемеровской области.