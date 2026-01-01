Ленинградский вокзал Москвы будет пахнуть чаем

"Белым чаем" будет пахнуть на 1-м и цокольном этажах, а также в залах ожидания.

"Композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чая с мягкими мускусными оттенками. Свежий и деликатный аромат не отвлекает, а помогает создать атмосферу комфорта для всех пассажиров", – полагают в дептрансе.

Голосующим на выбор предлагали "Белый чай", "Апельсиновый цветок" (с нотами лимона, лайма, лилии, имбиря и мускуса) и "Сливочный нероли" (с нотами нероли, бергамота, жасмина, ванили, молочными и мускусными оттенками)

Ленинградский вокзал, по словам главы дептранса Максима Ликсутова, станет первым в стране железнодорожным вокзалом с единой концепцией ароматизации пространств.

Голосование проходило 1 и 2 августа на информационной стойке вокзала. Поучаствовали в нем более 600 человек.

Ленинградский вокзал был открыт после масштабной реконструкции 22 мая 2026 года.

"По сравнению с тем, что было еще буквально год назад, объем территории, который предоставляется пассажиру, увеличен в три раза. Количество сидячих мест увеличено в полтора раза – это более тысячи человек смогут здесь, на железнодорожном вокзале, одновременно получать услугу или размещаться", – отмечал тогда гендиректор РЖД Олег Белозёров.

7 августа в дептрансе сообщали, что на Ленинградском вокзале начали тестировать напольную навигацию.

"По итогам тестирования проведем опрос пассажиров. Если новый формат получит положительную оценку, разместим указатели из термопластика, который применяется в Московском метрополитене с 2024 года", – анонсировал Ликсутов.