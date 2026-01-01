Метеорологическое лето в Москве продлится как минимум до начала сентября

Он опроверг появляющиеся сообщения о наступлении метеорологической осени 25 августа. "Слухи об окончании метеорологического лета преувеличены", – написал Леус в своем Telegram-канале.

"По действующим в настоящее время климатическим нормам, средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября", – пояснил специалист.

По его оценке, текущая отрицательная температурная аномалия в столичном регионе невелика: среднесуточные значения вряд ли опустятся ниже +15°C. "Лето еще вернется, вернее летние температуры – начиная с понедельника и как минимум на первую пятидневку сентября средняя температура каждого из дней прогнозируется выше плюс 15, а дневная – выше плюс 20, и сложившаяся отрицательная аномалия, скорее всего, будет перекрыта", – отметил он.

Леус также указал, что начало метеорологической осени в этом году в Москве сдвинется на более поздний срок.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, что после воскресенья, 23 августа 2026 года, которое можно назвать "закатом лета" в Московском регионе и воздух в последний раз в этом году прогреется до июльских значений +22…+25°C, начнется смена климатических условий, погода испортится. Однако в конце рабочей пятидневки ожидается потепление и короткое молодое бабье лето.

По его словам, в четверг, 27 августа, ненастье пойдет на убыль, а в середине дня воздух прогреется до +17…+20°C. В пятницу и субботу, 28 и 29 августа, инициативу в атмосфере перехватит скандинавский антициклон с относительно устойчивой и спокойной погодой. Ночью в Москве ожидается +7…+10°C, после полудня столбики термометров приблизятся к отметке +20°C. Но уже в воскресенье, 30 августа, погода вновь может испортиться.