Минтруд предложил выдавать две пенсии семьям погибших участников СВО

Речь идет о возможности одновременно получать собственную пенсию – страховую, социальную или за выслугу лет – и пенсию по случаю потери кормильца. Поправки уравнивают в правах семьи военнослужащих из разных подразделений, участвовавших в боевых действиях, пояснили в министерстве.

"Кроме того, проектом предоставляется право на две пенсии (по инвалидности вследствие военной травмы и страховой пенсии по старости или пенсии за выслугу лет) в случае приобретения инвалидности вследствие СВО гражданам, выполнявшим задачи в составе специальных подразделений воинских частей", – уточняется в сообщении.

"Аналогичное право на две пенсии уже действует в отношении других ветеранов, которым установлена инвалидность. Таким образом проект обеспечивает единообразие подходов к предоставлению права на две пенсии разным категориям граждан", – пояснили в ведомстве.