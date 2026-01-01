Морковь по-корейски с ароматным маслом: простой рецепт с чесноком и специями

За это время овощи пропитываются маринадом, сохраняя приятную текстуру.
Ингредиенты:
- морковь – 1кг;
- репчатый лук – 2 крупные головки;
- растительное рафинированное масло – 100 мл;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- соль – 1,5 ч. л.;
- лимонный сок – 40 мл;
- яблочный уксус – 1,5 ч. л.;
- молотый кориандр – 1,5 ч. л.;
- приправа для моркови по-корейски – 1,5 ч. л.;
- сладкая паприка – 1,5 ч. л.;
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- кунжут – по желанию.
Как приготовить морковь по-корейски
Морковь вымойте, очистите и натрите на специальной терке для корейских салатов. Старайтесь держать корнеплод вертикально, чтобы получить длинную тонкую соломку. Слегка перемешайте морковь руками, разделяя слишком крупные комочки, пишет "Петербург 2".
Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. В сотейнике разогрейте растительное масло, добавьте лук и обжаривайте на среднем огне, регулярно помешивая. Дождитесь, когда кусочки приобретут золотисто-румяный оттенок, затем снимите сотейник с огня.
В отдельной емкости смешайте морковь с сахаром, солью, лимонным соком и яблочным уксусом. Добавьте кориандр, приправу для корейской моркови, паприку и черный перец.
Чеснок измельчите и положите к овощам.
Процедите горячее масло через сито прямо на морковь с чесноком и специями.
Обжаренный лук для салата не понадобится: он нужен только для того, чтобы придать маслу насыщенный аромат. Осторожно перемешайте ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.
Переложите салат в контейнер с крышкой и уберите в холодильник на ночь. За это время морковь пропитается специями и маринадом. Перед подачей блюдо можно посыпать кунжутом.
Как изменить вкус салата
Остроту моркови регулируют количеством черного перца и готовой приправы: если хочется более мягкого вкуса, их можно положить меньше. Лимонный сок при необходимости заменяют дополнительным количеством уксуса, но кислоту лучше добавлять постепенно, пробуя заправку.
Кунжут не входит в число обязательных ингредиентов – его используют для подачи. Готовый салат следует хранить в закрытой емкости в холодильнике.