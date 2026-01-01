Морковь по-корейски с ароматным маслом: простой рецепт с чесноком и специями

За это время овощи пропитываются маринадом, сохраняя приятную текстуру.

Ингредиенты:

морковь – 1кг;

репчатый лук – 2 крупные головки;

растительное рафинированное масло – 100 мл;

сахар – 1,5 ст. л.;

соль – 1,5 ч. л.;

лимонный сок – 40 мл;

яблочный уксус – 1,5 ч. л.;

молотый кориандр – 1,5 ч. л.;

приправа для моркови по-корейски – 1,5 ч. л.;

сладкая паприка – 1,5 ч. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

чеснок – 3–4 зубчика;

кунжут – по желанию.

Как приготовить морковь по-корейски

Морковь вымойте, очистите и натрите на специальной терке для корейских салатов. Старайтесь держать корнеплод вертикально, чтобы получить длинную тонкую соломку. Слегка перемешайте морковь руками, разделяя слишком крупные комочки, пишет "Петербург 2".

Лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. В сотейнике разогрейте растительное масло, добавьте лук и обжаривайте на среднем огне, регулярно помешивая. Дождитесь, когда кусочки приобретут золотисто-румяный оттенок, затем снимите сотейник с огня.

В отдельной емкости смешайте морковь с сахаром, солью, лимонным соком и яблочным уксусом. Добавьте кориандр, приправу для корейской моркови, паприку и черный перец.

Чеснок измельчите и положите к овощам.

Процедите горячее масло через сито прямо на морковь с чесноком и специями.

Обжаренный лук для салата не понадобится: он нужен только для того, чтобы придать маслу насыщенный аромат. Осторожно перемешайте ингредиенты, чтобы заправка равномерно распределилась.

Переложите салат в контейнер с крышкой и уберите в холодильник на ночь. За это время морковь пропитается специями и маринадом. Перед подачей блюдо можно посыпать кунжутом.

Как изменить вкус салата

Остроту моркови регулируют количеством черного перца и готовой приправы: если хочется более мягкого вкуса, их можно положить меньше. Лимонный сок при необходимости заменяют дополнительным количеством уксуса, но кислоту лучше добавлять постепенно, пробуя заправку.

Кунжут не входит в число обязательных ингредиентов – его используют для подачи. Готовый салат следует хранить в закрытой емкости в холодильнике.