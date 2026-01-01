Мощная вспышка с выбросом плазмы к Земле произошла на Солнце

Предварительная оценка указывает, что как минимум край плазменного облака затронет Землю, хотя фронт выброса, возможно, пройдет в стороне от планеты.

Серия вспышек пока остается ниже порога уровня X (высшая категория), однако интенсивность нарастает. Ожидается, что возможные геомагнитные последствия не превысят уровня G3 (сильная буря третьего уровня по 5-балльной шкале). Это может стать самой сильной магнитной бурей за последние 1–2 месяца, но не более того, отмечают специалисты.

Точных моделей и математических прогнозов на данный момент нет. Основная интрига сейчас состоит в том, произойдет ли следующий взрыв и пробьет ли он порог X, сообщили ученые.

20 августа 2026 года на Солнце зафиксировали самую сильную вспышку в августе. До предельной категории X новой солнечной вспышке не хватило около 20% – ее мощность оценили как M8.1, что стало августовским максимумом.

Первые в этом месяце вспышки класса M начали фиксировать накануне, 19-го числа. По силе такие события сопоставимы с интенсивным рентгеновским излучением. А следующий за M класс X уже относится к мощнейшим взрывам на Солнце, представляющим риск для инфраструктуры.

Сейчас для Земли опасности нет: активная область расположена так, что выброшенная плазма не достигнет нашей планеты.

Что значат классы вспышки на Солнце

Ученые делят солнечные вспышки на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения – A, B, C, M и X. Каждый следующий класс мощнее предыдущего ровно в 10 раз. Сама цифра рядом с буквой указывает на конкретную силу взрыва внутри своего класса.

В повседневной жизни эти категории проявляются следующим образом: