Начальника областного морга в Иркутске арестовали за взяточничество

В Следкоме имен не называют, но местное издание Ircity.ru со ссылкой на пресс-службу судов Иркутской области пишет, что речь идет о начальнике областного патологоанатомического бюро Олеге Кане и владельце ритуального агентства "Спас" Сергее Изосимове.

Задержали их накануне, 12 ноября. Обвинения предъявлены по ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (дача и получение взяток в крупном размере).

По версии следствия, размер взяток составил 2 млн рублей. Они давались "за общее покровительство, выразившееся в разрешении нахождения сотрудников данной организации в помещении морга, непресечении незаконной деятельности санитаров морга в интересах ритуального агентства по оказанию платных услуг по подготовке тел умерших к похоронам, а также в организации незаконной передачи сотрудникам ритуального агентства контактных данных родственников умерших".

Ircity.ru уточняет, что деньги передавались через исполнительного директора "Спаса", 38-летнюю женщину. Происходило это в период с декабря 2019 года по июнь 2023-го.

Были проведены обыски по местам жительства фигурантов, в помещениях ритуального агентства и патологоанатомического бюро. Изъяты документы, различные носители информации, телефоны и крупные суммы денежных средств.