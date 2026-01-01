При этом оставлять розы без защиты до серьезных морозов тоже опасно: особенно уязвимы теплолюбивые сорта и плетистые растения. Чтобы кусты благополучно перезимовали и весной снова пошли в рост, важно правильно выбрать время, подготовить побеги и организовать укрытие с воздушной прослойкой.

Когда пора укрывать розы на зиму

Ориентироваться нужно не на календарь, а на погоду. В средней полосе России окончательное укрытие обычно проводят в конце октября или ноябре, когда устанавливаются устойчивые небольшие морозы. Практический ориентир – примерно от минус 5 до минус 7 °C, однако точная температура зависит от сорта роз, состояния почвы и погодных условий.

Первые кратковременные заморозки не должны становиться сигналом для немедленного укрытия. Небольшое похолодание помогает растениям пройти естественную закалку и подготовиться к зиме. Если же закрыть кусты в теплую погоду, под защитным материалом сохранится повышенная влажность, а при оттепели температура внутри конструкции может заметно повыситься.

Поэтому подготовительные работы лучше провести заранее, а окончательно закрывать розы – в сухой день после наступления устойчивого похолодания. Если прогноз обещает продолжительное потепление, с герметичным закрытием лучше повременить.

Как подготовить розы к зиме

Перед укрытием необходимо привести в порядок сами кусты и почву вокруг них. В первую очередь убирают опавшие листья и растительные остатки. Особенно важно удалить листву с пятнами и другими признаками заболеваний: под укрытием она может стать источником инфекции.

Затем проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, сломанные и больные ветви. Сильно обрезать все розы одинаково не нужно. Степень укорачивания зависит от вида и сорта растения, а также от способа укрытия. У плетистых роз длинные побеги обычно сохраняют, чтобы весной не потерять цветущие ветви.

Если кусты еще продолжают активно расти, не стоит стимулировать появление новых побегов подкормками. Азотные удобрения осенью уже не используют: они способствуют росту зелени, которая не успеет вызреть до морозов.

Плетистые розы необходимо постепенно пригнуть к земле. Делать это лучше заранее, пока побеги сохраняют гибкость. Если пытаться резко уложить жесткие одревесневшие ветви непосредственно перед укрытием, они могут сломаться. Пригнутые побеги закрепляют и укладывают на сухую подложку, например лапник или доски, чтобы они не соприкасались с влажной землей.

Чем лучше укрывать розы

Один из надежных вариантов для регионов с холодными зимами – воздушно-сухое укрытие. Его основная задача – защитить кусты от мороза и осадков, но при этом не допустить скопления влаги.

Для этого над розами устанавливают каркас из дуг или других прочных материалов. Сверху его накрывают дышащим нетканым материалом, например спанбондом. Между побегами и укрытием должна оставаться воздушная прослойка. Она помогает поддерживать более стабильный микроклимат и не дает материалу прижиматься к ветвям.

В регионах с частыми дождями и оттепелями можно дополнительно защитить конструкцию от осадков. Для этого используют пленку в качестве верхнего водонепроницаемого слоя, но не оборачивают ею кусты целиком. Торцы укрытия на начальном этапе оставляют открытыми для вентиляции, а окончательно закрывают после наступления устойчивых морозов.

Основание куста также можно защитить окучиванием сухой рыхлой землей или зрелым компостом. Для этого заранее заготавливают материал, чтобы не пришлось набирать мокрую землю непосредственно рядом с корнями. Не следует использовать для окучивания тяжелый сырой грунт.

Почему нельзя просто накрыть розы пленкой

Полиэтиленовая пленка не пропускает воздух. Если плотно обернуть ею куст или закрыть розарий без вентиляции, под укрытием будет скапливаться конденсат. Во время оттепелей температура внутри может повышаться, а влажная среда создает условия для развития грибковых заболеваний и выпревания побегов.

Особенно опасно оставлять пленку непосредственно на ветвях: при перепадах температуры на ней образуется влага, которая контактирует с растением. Если затем ударит мороз, мокрые участки могут покрыться льдом.

Пленку допустимо использовать как дополнительную защиту от дождя и мокрого снега, но основным укрывным материалом лучше сделать дышащее агроволокно. При этом важно предусмотреть вентиляционные отверстия и возможность открывать торцы во время потепления.