"Мы видим, что на топливном рынке ситуация стабилизировалась", – цитирует представителя регулятора РИА Новости.

При этом последствия топливного кризиса сказались не только на стоимости бензина, но и на общей инфляции. По словам Тремасова, рост цен на горючее повысил инфляционные ожидания населения и привел к удорожанию широкого круга товаров и услуг. Советник главы ЦБ отметил, что без проблем на топливном рынке Россия могла бы приблизиться к инфляционной цели в 4% уже в 2026 году.

Почему в России возник дефицит топлива

Проблемы с обеспечением внутреннего рынка бензином и "дизелем" начали проявляться в конце весны и летом 2026 года. На ситуацию повлияли повреждения нефтеперерабатывающих заводов, сезонный рост спроса и необходимость проведения ремонтов на предприятиях.

В отдельные периоды перебои затрагивали сразу несколько регионов. Некоторые автозаправочные станции ограничивали продажу бензина, а в ряде субъектов возникали очереди. В августе Reuters сообщал о повторном обострении ситуации: ограничения на продажу топлива вводили или возвращали как минимум в 10 регионах.

Для стабилизации поставок правительство задействовало несколько механизмов. Власти ограничили экспорт нефтепродуктов, расширили возможности для импорта топлива и приняли меры для увеличения его производства внутри страны. Нефтяным компаниям также рекомендовали ускорить ремонты и нарастить загрузку действующих мощностей.

В конце июля правительство ввело временный запрет на вывоз бензина, дизельного, судового топлива и газойлей. Ограничения установили с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года. Для отдельных категорий топлива, поставляемых непосредственными производителями, предусмотрены исключения.

Россия увеличила импорт бензина

Одним из способов восполнить нехватку топлива стали дополнительные закупки за рубежом. Вице-премьер Александр Новак в октябре заявил, что импортные поставки составляют около 10% внутреннего потребления и продолжатся как минимум до конца 2026 года. Точные объемы закупок и страны-поставщики он не раскрыл.

По данным Financial Times, в октябре морской импорт бензина достиг рекордных 390 тыс. тонн. Издание связывает поставки с закупками в Марокко, Турции, Индии, Египте и Республике Беларусь.

В Банке России рассчитывают, что ситуация останется стабильной в 2027 году. По словам Тремасова, при отсутствии новых шоков регулятор планирует вернуть инфляцию к целевому уровню в 4% в следующем году.