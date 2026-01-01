Прием проходит в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь. Путина и Трампа разместили рядом с китайским лидером и его супругой Пэн Лиюань: президент США сидит справа от Си Цзиньпина, а российский лидер – по левую руку от четы председателя КНР, передает РИА Новости.

Гостей мероприятия встречает оркестр. На приеме присутствуют руководители государств и делегации, прибывшие в Китай на саммит АТЭС.

Что известно о встрече Путина и Трампа

О возможности контакта двух президентов на торжественном приеме ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп могут пообщаться уже вечером 18 ноября, если на мероприятии соберутся все главы делегаций.

Ушаков также заявил, что президенты смогут провести полноценный разговор независимо от формата общения, даже если он состоится не за столом переговоров, а во время неформальной беседы. Помощник главы государства подчеркнул, что лидеры могут несколько раз встретиться в течение саммита, в том числе на пленарном заседании 19 ноября и после его завершения.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва и Вашингтон согласовывают формат отдельной двусторонней встречи. Среди предполагаемых тем – урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы. Ожидалось, что переговоры пройдут без больших делегаций.

Когда состоится трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си

Основные переговоры с участием лидеров России, США и Китая запланированы на 19 ноября 2026 года. О договоренности провести трехстороннюю встречу в Шэньчжэне ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Это будет первый подобный формат переговоров с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Встреча пройдет на полях саммита АТЭС, который принимает Китай 18–19 ноября. В организации участвует 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Россия.

Накануне трехсторонних переговоров Путин уже провел двустороннюю встречу с Си Цзиньпином. Лидеры обсудили отношения Москвы и Пекина, международную повестку и украинское урегулирование. Российский президент также рассказал председателю КНР о недавних контактах с представителями американской администрации.