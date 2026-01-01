"То, что будет состав достаточно незначительный, это точно. Там не будет больших делегаций", – сказал Ушаков в интервью программе "Вести". Он подчеркнул, что у глав государств есть множество тем для обсуждения.

По словам помощника президента, Путин и Трамп могут пообщаться несколько раз в ходе саммита. В частности, встреча может состояться уже вечером 18 ноября во время торжественного обеда, если на нем соберутся лидеры стран – участников форума.

Еще один разговор запланирован на 19 ноября – в рамках пленарного заседания саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и после его завершения.

Ушаков также заверил, что формат общения не повлияет на содержание беседы. По его словам, даже если президенты не будут проводить переговоры за столом или в специально отведенном помещении, они смогут полноценно обсудить интересующие их вопросы.

"Когда лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор", – отметил помощник российского президента.

Ранее Путин заявил, что ожидает значительной пользы от запланированных контактов с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая должна пройти на полях саммита АТЭС.

Российский президент отметил, что форум предоставляет возможности для прямого общения руководителей ведущих экономик мира. По его мнению, такие встречи позволяют обсуждать межгосударственные разногласия в политике, экономике и сфере безопасности, искать компромиссы и учитывать интересы всех сторон.

Саммит АТЭС проходит в Шэньчжэне 18–19 ноября. В нем участвуют представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также лидеры государств – крупнейших экономик мира. Президент РФ уже провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.